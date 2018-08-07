ODTÜ KYÖD’de başarı geleneği sürdü

kurulduğu tarihten bu yana ana sınıfından başlayarak öğrencilere geleceğe hazırlayan kurum, her öğrencinin bireysel başarısını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. ODTÜ GV Özel KYÖD Okul Müdürü Güler Telli, açıklanan LGS sonuçları ile ilgili olarak önemli başarılar elde ettiklerini dile getirdi.

ÖĞRENCİLERİ KUTLARI

LGS sınav sonuçlarında ODTÜ KYÖD Okulları’nın Türkiye geneli yüzde 9’luk dilimde olduğunu belirten müdür Telli, “Sınava giren 35 öğrencinin yüzde 14’ünün yüzdelik dilimi yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti. Yüzdelik dilimlerde öğrencilerimizin yüzde 40’nın yüzde 5, yüzde 65’i yüzde 10 ve yüzde 74’ün de yüzde 15’lik dilimde yer aldı. Bu başarıdan dolayı haklı bir gurur yaşıyoruz. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz” dedi.

BURS İMKANI DA VAR

Müdür Güler Telli, açıklamasını şöyle tamamladı: “2018-2019 eğitim yılı için KYÖV Özel Anadolu Lisesi’nin açılışı dolayısıyla yüzde 15’lik dilime giren öğrencilere yer aldığı yüzdelik dilime göre çeşitli burs imkanı sağlanacak.”