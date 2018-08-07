Kentin asayişi için toplandılar

Deniz, Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanlığı’nda gerçekleşen toplantıya; Vali Aksoy’un yanı sıra Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı.

ASAYİŞ KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

İlimizin genel güvenlik ve asayiş konularının gündeme alınarak değerlendirildiği toplantıda yapılması gereken çalışmalar, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında yaşayabilmeleri için alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Ayrıca kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar da görüşülerek karara bağlandı.