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SİME-SEN’den MHP’ye ziyaret

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Kocaeli Şubesi Başkanı Sevindik Saral ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölcük İlçe teşkilatına nezaket ziyaretinde bulundu.

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Şube başkanı Saral, bir araya geldiği MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır’a, yapılan sendikal çalışmalar hakkında bilgi verirken, MHP’den çözüm bekledikleri sorunlar konusunda destek istedi.

“DESTEK VERECEĞİZ”

Konukları ile yakından ilgilenen ve sendikanın şubesinin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getiren MHP’li Bilal Çakır ise, “Sivil Memurlar Sendikası olarak üyelerinize önemli hizmetlerde sunuyorsunuz. Bize anlattığınız sorunlarınızın çözümü için MHP olarak elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

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