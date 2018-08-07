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Bilge Saral: Kadın muhtar sayısı çok az

Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şube Başkanı Bilge Saral, yaptığı açıklamada Türkiye’deki kadın muhtar sayısının yeterli olmadığını savundu.

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Konu hakkında açıklama yapan Başkan Saral, “Türkiye’de 52 bin muhtar var. Bunun sadece 620’si kadın. Türkiye’de kadın muhtar sayısı yüzdesel olarak çok düşük oranlarda. Bunu düşünürken ülkemizin nüfusunun yarısının kadın olması değerlendirilmeli” dedi.

“EKONOMİK ÖZGÜRLÜK ÖNEMLİ”

Türkiye’de, özellikle siyasi hayatta kadınların çok etkili rol oynadıklarını dile getiren Saral, “Buna rağmen kadınlarımız görev almada yetersiz kalıyorlar. Tüm siyasi partilerde gece gündüz çalışan kadınlar, gerek meclis adayları gerek milletvekili olarak az sayıdalar. Bunun birkaç nedeni var. İlk önce kadının bunu istemesi gerekiyor. İkinci etken ekonomik özgürlüğü yoksa kadının bu tür konularda yola çıkması imkânsız gibi görülüyor” diye konuştu.

“KADINLAR DAHA ÇOK MÜCADELE ETMELİ”

Üçüncü etken olarak da erkeklerin, kadınlara destek olması gerektiğini vurgulayan Bilge Saral, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Maalesef erkeklerin kadınlara belli oranda engel olduklarını biliyoruz. Bir kadının çevreye bakış açısı, gördüğü eksikler erkeğe göre çok farklıdır. Özellikle ekonomik gücü olanlar bu konularda yola çıkmalılar. Çünkü anne, evinin kadını ve çalışan bir insan olara kadın erkeğe göre daha çok mücadele etmeli. Biz hemcinslerimizi sonuna kadar destekliyoruz’’ diye konuştu.

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