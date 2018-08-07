Çanakçı’dan çiftçilere uyarı!

Çiftçilerin söz konusu destek ile ilgili olarak müracaatlarını 6-17 Ağustos tarihleri arasında yapmaları gerektiğini belirten Başkan Çanakçı, sağlanacak tohum desteğinin yüzde 50 hibe olarak gerçekleşeceğini dile getirdi.

DAĞITILACAK TOHUMLAR

Bu destekten sadece Ziraat Odası’na üye olan çiftçilerin yararlanabileceğini kaydeden Çanakçı, “Verilecek tohumlar arpa, Macar fiğ, yem bezelyesi, süt otu, yapay mera karışımı tohumlar olacak. Çiftçilerimizden istenilen evraklar ekeceği arazinin tapu fotokopisi, Ziraat Odası kaydını gösteren çiftçilik belgesi, çiftçilik belgesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Tarım Masası’na müracaatlarını yapacaklardır” dedi.

17 AĞUSTOS SON!

Tespit edilecek ihtiyacın ardından toplanan tohumların yapılacak ihalenin ardından çiftçilere dağıtılacağını kaydeden Çanakçı, şöyle konuştu: “Tohum fiyatlarının yarısı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Kalan miktar ise çiftçilerce verilecek. Tohumlar sertifikalı ve kontrolü yapılmış tohumlar olacak. Geçen yıllarda yapılan uygulamada Kocaeli bölgesinde gayet başarılı sonuçlar alındı. Çiftçilerimizin gününü geçirmeden müracaatlarını yapması gerekiyor. 17 Ağustos’tan sonra müracaatlar kabul edilmeyecek.”