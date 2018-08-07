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Başsavcı Durgut Ellibeş’e veda etti

Açıklanan hakimler ve savcılar kararnamesi ile yeni görev yeri olan Cizre’ye atanan Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Abdülhamit Durgut, ilçedeki veda ziyaretlerini sürdürüyor.

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Durgut, önceki gün de belediye başkanı Mehmet Ellibeş ile makamında bir araya geldi. Buluşma sırasında Ellibeş’e desteği dolayısıyla teşekkür eden Başsavcı Durgut, “Gölcük’te görev yaptığım sürede belediye yönetimi ile uyumlu çalıştık” dedi.

ELLİBEŞ’TAN BAŞARI DİLEĞİ

İlçeden ayrılan Abdülhamit Durgut’a yeni görev yerinde başarılar dileyen belediye başkanı Mehmet Ellibeş ise, “Başsavcımız Gölcük’te başarılı çalışmalara imza attı. Kendisine çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Kendisine Cizre’deki başarılar temenni ediyorum” diye konuştu.

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