Başsavcı Durgut Ellibeş’e veda etti

Durgut, önceki gün de belediye başkanı Mehmet Ellibeş ile makamında bir araya geldi. Buluşma sırasında Ellibeş’e desteği dolayısıyla teşekkür eden Başsavcı Durgut, “Gölcük’te görev yaptığım sürede belediye yönetimi ile uyumlu çalıştık” dedi.
ELLİBEŞ’TAN BAŞARI DİLEĞİ
İlçeden ayrılan Abdülhamit Durgut’a yeni görev yerinde başarılar dileyen belediye başkanı Mehmet Ellibeş ise, “Başsavcımız Gölcük’te başarılı çalışmalara imza attı. Kendisine çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Kendisine Cizre’deki başarılar temenni ediyorum” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz