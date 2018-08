Kültür ve medeniyetler beşiği MARDİN

Basın grubunun geldiği heyet içerisinde AKP Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Cemil Yaman, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve eşi, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, belediye meclis üyeleri ve sema gösterisini yapacak olan semazenler yer aldı. Mardin’e iner inmez Kızıltepe Başkan Yardımcısı Cevdet Topal, Kızıltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Müdürü Aydın Mavidemir, İzmit’ten gelen heyeti çiçeklerle samimi bir şekilde karşıladı.

ÖTEKİLEŞTİRMENİN YERİNİ DOSTLUK ALMIŞ

3 gün boyunca Mezopotamya’nın geçit töreni olan Mardin’deydik. Kültürü, gelenekleri, mimarisi ve lezzetleri ile efsaneleşmiş bu toprakları, uzun zamandır merak ediyordum. Çarşıda gezdim, halkın içinde bulundum, nabız yokladım. Mardin, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin derken adım adım, dolu dolu gezdik bu diyarları ve insanlarına hayran oldum…

Mardin, Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin gezisi bana ülkemin kültür birikiminin değerini gösterdi. Gezdiğim her yerde, tanıştığım herkeste, yediğim her yemekte, oturduğum her sohbette, geçmişi yüzlerce yıla dayalı gelenek ve görgünün hala yaşadığını hissettim.

Bu kadar farklı din, dil, ırk ve kültürün bir arada uyum içerisinde yaşayabilmesi, birbirini etkileyerek organik bir şekilde gelişebilmesi bende kuşkusuz hayranlık uyandırdı. Arap, Süryani ya da Kürt hangi alt kimlikten olursa olsun sokaktaki satıcıdan, taksi şoförüne kadar hemen hemen herkes uyum içinde. Yüzlerce yıl, yan yana yaşayan bu çeşitlilik; anlayışa, açık görüşe, hoşgörüye, saygıya, dayanışmaya büyük bir örnek. Kısacası ötekileştirmenin yerini dostluk almış bu topraklarda.

MARDİN TARİHİNİ DİNLEDİK

Mardin’de yol arkadaşımız Gökhan abiydi. Gökhan abi ile kilometreler boyu keşifler yaptık, yaklaşık 1 buçuk saat süren yolculuk boyunca bolca sohbet ettik. Bize Midyat’ta Fatih Yarsel rehberlik etti. Fatih abi hiç susmadan, dur durak bilmeden, arkeolojik kazıları, antik şehirleri ve kazı bekleyen höyükleri, yöredeki Ermeni, Süryani, Musevi, Alevi, Ezidi ve Kürt halkların tarihlerini, gelenek ve göreneklerini, yörenin sosyal, ekonomik ve siyasi dinamiklerini anlatarak tüm bilgi hazinesini bize akıttı. Daha sonrasında ise serbest zaman verilerek herkes gruptan ayrı vakit geçirmek için dağıldık.

HİÇ KUŞKU YOK MARDİN GÜZEL KENT

Ben de Midyat’ta gezerken fırsat bu fırsat deyip sevdiklerime hediyelik eşyalar almak için tek tek dükkanları gezdim. Havanın bunaltıcı bir sıcak olmasının da etkisiyle artık son girdiğim dükkana oturup biraz soluklanmak istedim. O sırada esnaflık yapan Mustafa Korkut ile tanıştım. Mustafa abi sağ olsun bana çay ısmarladı, bir yandan da Mardin’e karşı oluşan ön yargılardan ne kadar rahatsız olduklarını dile getirdi.

ERSİN EMİROĞLU’NUN SEVENİ ÇOK

Programın 2’nci günü ise sabahın erken saatlerinde Nusaybin’e gittik. İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu daha önce Nusaybin’de 2004-2007 yılları arasında görev yapmış. Emiroğlu’nun sevenleri, Serdar Bilen ve ailesi bizi evinde kahvaltıya davet etti. Hatta Bilen ailesi, Emiroğlu’nu çok sevdiği için çocuğuna Ersin ismini bile vermiş. Serdar Bilen, her fırsatta Emiroğlu ve eşi Zeynep hanımın yerinin ayrı olduğunu dile getirdi. Yer sofrasında yapılan muhteşem kahvaltıda Mardin’e özgü lezzetli yemekler yedik. Güzel kahvaltının ardından Nusaybin’de kapalı çarşıları gezdik.

Ardından Emiroğlu’nun tavsiyesi üzerine biz basın grubu olarak İzmit heyetinden ayrılıp Mor Yakup Kilisesi’ne gittik. Nusaybin’de, Suriye sınırına yaklaşık 250 metre uzaklıkta konumlanan Mor Yakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Cami ortak bir tarihi süreci ve ortak bir kaderi paylaşabilmeleri ile farklı dinler, diller ve kültürlerin varlığına birer kanıt olarak insanlık tarihini ve kültürünü zenginleştiriyor.

SURİYE SINIRINA KARŞI ÇAY İÇTİK

Nusaybin’i gezerken bize Mardinli meslektaşımız Arif Altunkaynak ve koruma amaçlı bir polis eşlik etti. Onlarla birlikte Suriye sınırına kadar gitmeyi başardık. Suriye sınırına karşı çayımızı içerken bir yandan da bundan yaklaşık 1 yıl önce yaşananları ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemleri bir de onlardan dinledik. Çok zor zaman geçirdiklerini söyleyen Altunkaynak, şimdi ise huzur döneminin olduğunu söyledi.

SINIRA YAKLAŞMAK YASAK

Sınırın etrafı duvarlarla örülmüştü. Ben de merak edip yakından bakmaya çalıştım ancak askerlerin uyarıları sonucu geri dönmek zorunda kaldım. Hala mayınlı bölgenin ve tünellerin tam anlamıyla temizlenmemesinden dolayı sınıra yaklaşmak ve fotoğraf çekmek yasakmış. Açıkçası ben de bir şeyi yapmayın dediklerinde inadına yapan biri olduğum için tabi ki gizlice fotoğraf çekmeyi ihmal etmedim.

DOSTLUK PARKI AÇILDI

Nusaybin gezisinin ardından ise İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı karşılamak için öğle saatlerinde Mardin Havalimanı’na geçtik. Doğan ayağının tozuyla Mardin Valiliğini, Kızıltepe Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek ortak yapılan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonrasında Kızıltepe İzmit Dostluk Parkı açılışı pişmaniye festivali derken 2’ncü günümüz biraz yoğun geçti.

SULARIN BİR HAVUZDA TOPLANMASI ÖLÜMÜ TEMSİL EDER

Mardin’de son gün ise ilk olarak 15’nci yüzyılda yapılmış olan Kasımiye Medresesi’ni gezdik. Kasımiye Medresesi’nin ilginç hikayesi çok dikkatimi çekti. Rivayetlere göre medresenin avlusundaki havuzda akan su tasavvufi bir betimlemeyi saklıyor. Suyun akışı ile doğumdan ölüme kadar insan hayatı ve sonrası simgelenmiş. Çeşmeden çıkan su doğumu, döküldüğü yer gençliği, ince uzun oluk olgunluğu ve suların bir havuzda toplanması ölümü temsil eder. Daha sonra bu su kanallarla toprağa aktarıp ve bu da topraktan tekrar can buluyormuş.

700 YILLIK BİR TARİH

Kasımiye Medresesi, 700 yıllık bir tarihe sahip mükemmel bir mimari yapısıyla, nakış nakış süslenmiş, hem dini ilimler hem fenni ilimler icra edilmiş. Medrese duvarlarında astronomi ve tıp bilimine ait simgeler de bulunuyor. Artukoğulları zamanında yapımına başlanmış, Akkoyunlu hükümdarı Cihangirin oğlu Sultan Kasım tarafından tamamlanmış.

KAN İZLERİ HALA DURUYOR

Rivayetlere göre ise Kasım Paşa burada katledilmiş. Kasımiye Medresesi eyvanı, rivayete göre, Kasım Paşa’nın kız kardeşi, Kasım Paşa öldüğünde kanlı gömleğini ağıtlar eşliğinde bu eyvanın duvarlarına sürülmüş ve hala o duvarlara su döküldüğünde duvarda ki kan izleri belli olmaktaymış, duvarlardaki kan izlerinin bunlara ait olduğu söylenir.

Kasımiye Medresesi’nin ardından eski Mardin’e gittik. Bir program olmadığı için eski Mardin’de gruptan ayrılıp serbest zaman geçirdik. Açıkçası eski Mardin, yeni Mardin’den çok daha güzel ve hareketli diyebilirim. Turistlerin özellikle gezdiği yer eski Mardin’miş. Mardin’de Bakırcılar Çarşısı’nı gezdik, dükkanlara girdik hediyelik eşyalar alma işlemlerimizi tamamladık. Daha sonrasında meclis üyelerinden Ersin Alpaslan, Haluk Akgün ve Cemil Kanpara ile birlikte gezerek güzel vakit geçirdik. Ersin abi, Haluk abi ve Cemil abi bunaltıcı sıcaklarda bize Mardin’e özel buz gibi koyun ayranı ısmarladı.

İZMİT HEYETİ HALAY ÇEKTİ

Mardin’i bol bol gezdikten sonra servise gitme saatimiz yaklaşınca grubun toplanacağı alana gittik. Toplanan alanda İzmit heyeti halay çekti ve roman havası oynadı. Eğlenceli dakikaların yaşandığı anlarda Mardin halkı da İzmitlileri izleyip hatıra olarak video çekti.

Halay çekenler arasında meclis üyesi Ersin Alpaslan’da vardı. Kısacası gönüllerince eğlenen İzmit heyeti son gün Mardin’e damgasını vurup öyle ayrıldı.

DÜNYANIN İLK ÜNİVERSİTESİ NUSAYBİN'DE

Son yapılan kazılar ile dünyanın ilk üniversitesi olma yolunda ilerleyen 1700 yıllık tarihe sahip Mor Yakup Kilisesi'ni ilçenin tek Süryani ailesinden olan Daniel Çepe bize anlattı. Yukarı Mezopotamya bölgesindeki en eski kiliselerden biri olarak da bilinen bu kilise, MS 309 yılında Nusaybin piskoposluğuna getirilen Mor Yakup tarafından 313 yılında inşa ettirilmeye başlanmış. Öte yandan Mor Yakup Kilisesi dünyada ilk defa bayanlara koroya katılma hakkı verilmiş. Kısaca bölgenin tarihinden o kadar etkilendik ki Mardin’in kültür ve medeniyet beşiği olduğu gözümüzde bir kez daha kanıtlandı.

İŞ OLANAĞI ARTIKÇA TERÖR AZALIYOR

Mustafa abiyle kısa ama çok verimli bir sohbet geçirdik. Mardin’de iş olanakları arttıkça teröre ilgi ve yakınlığın azaldığını söyledi. Ayrıca Mardin’in turizm kenti olduğunu söyleyen Mustafa abi, geçtiğimiz dönemlerde Mardin’e 1 milyon turist geldiğini ve bu yıl hedeflerinin ise 3 milyon olduğunu söyledi. Aynı şekilde ben de 3 gün boyunca Mardin’in tarihi zenginliğinin yadsınamayacak kadar fazla olduğunu gördüm. Hiç kuşku yok Mardin güzel kent ve geleceği çok parlak.