Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması!

İzmit Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı, Belsa Plaza’da bulunan Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen 1’inci oturum toplantıda 8 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanırken İzmit’te bulunan muhtarların yurtdışına yapacağı gezilerin belediye bütçesinden karşılanması oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca gerçekleştirilen mecliste İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili raporu kabul edildi. İzmit Belediyesi’nin Eylül ayı meclisi 4 Eylül 2018 Salı günü saat 15:00’da gerçekleştirilecek.

PAZARCILAR BAYRAMDAN SONRA TAŞINIYOR

Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanlığı ile Belediye sınırları içerisinde bulunan semt pazarlarında, Pazar yerlerinin işletilmesine ilişkin bazı hizmetlerin yürütülmesini sağlamak amacı ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi meclis tarafından komisyona gönderildi. Konu ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Bildiğiniz gibi Perşembe ve Cumartesi pazarları bir arada hizmet verecek. Büyükşehir’in inşa ettiği güzel bir yer oldu. Yıllardır bu pazarların caddelerde olması sıkıntıydı. Mevcut Perşembe Pazarı’da kapalı Pazar değildi. Çok mücadele ettiğimiz, Büyükşehir’in yaptığı Pazar yeri bitti. Pazarcıların iş birliği içinde taşınması gerekiyor. Pazarcılar odası da gayret ediyor. Onlar Bayramdan sonra taşınmak istiyor. Bizde onların isteklerini uygun gördük. Bize Cumartesi ve Perşembe günü kullanılması için kullanım hakkı verildi. Bizde Pazarcılar Odası ile işbirliği yapıyoruz. Pazarcılar Odası bayram sonrası taşınma arzusunda olduğu için bu şekilde hareket ediyoruz” dedi.

MUHTARLARIN BÜTÇESİ BELEDİYEDEN

Meclisin en önemli gündem maddelerinden olan muhtarların ve meclis üyelerinin yurtdışı gezisi maddesiydi. İzmit Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz oturumda Muhtarları Nisan ve Mayıs ayında Makedonya, Kosova ve Yunanistan’a karayoluyla kültür gezisi yaptırmak için karar almıştı. Bugün yapılan oturumda gezinin bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonundan gelerek tüm masrafların Belediye tarafından karşılanması onaylandı.

BAŞKANI YANINDA GÖRMK İSTİYORLAR

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından, CHP meclis üyesi Uğur Koştur’un konuşmasına izin verilmezken, CHP İzmit Belediye grup başkanvekili Veli Beyaztaş, Başkan Nevzat Doğan’a, “Antidemokratik uygulamalarınıza devam ediyorsunuz” diyerek neden konuşmaya izin verilmediği ile ilgili bilgi almaya çalıştı. Veli Beyaztaş ilimizde yaşanan su baskınları ve vatandaşların mağdur olması ile ilgili olarak, İzmit Belediyesi’nin gerekli çalışmayı yapmadığını söylerken, vatandaşların Kaymakamlık ve Valilik tarafından yardım alamadığını belirterek, “Vatandaş İzmit Belediye Başkanını yanında görmek istiyor” dedi.

YOĞUN İLAÇLAMA YAPAMIYORUZ

Veli Beyaztaş’a cevap veren Nevzat Doğan, “Yağışlar yüzünden oluşan sorunlarda biz yetkimiz dahilinde müdahil oluyoruz. Vali Bey’e daha bugün sunduğumuz konulardan biri aşırı yağışların etki ettiği yerler ile ilgili çalışmaların yapılması. 54 yıldır yaşıyorum çok suların ve sellerin olduğu zamanlar olmuştur. Siz bu meclisin üyesi olarak konuştuğunuz insanları temsilen Kaymakamlık ile de görüşebilirdiniz. Bizim bu konuda yetkilerimiz sınırlı” dedi. Şehrin sivrisinek sorunu ile ilgili konuşan Nevzat Doğan, “Tarım bakanlığı havaya yapılan uçkun denilen ilaçlamayı eskiden yapardı. Fakat DDT adı verilen bu maddenin zararlı olduğunu söyleyerek yasakladı. Bunun yerine Büyükşehir Belediyesi yetki alanına alınırken biz sorunlu yerlerin tespitinde yardım ederken Büyükşehir larva ilaçlaması yapıyor. Aşırı yapışlar gelmesi ile birlikte böyle bir durum oluştu. İnanılmaz ısırıyorlar ve hastanelik olanlar var. Büyükşehir Belediyesi üzerinden sınırlı bir ilaçlama yapabiliyoruz o da izinle yapılıyor. Çok yoğun bir ilaçlama yapılamıyor” ifadelerini kullandı.

KONUŞMA TALEBİMİZ REDDEDİLDİ

Başkan Nevzat Doğan’ın kendisine söz hakkı vermemesi ile ilgili açıklama yapan CHP meclis üyesi Uğur Koştur, “İzmit Belediyesi Meclis toplantısında gündem dışı söz talebimiz belediye başkanı tarafından reddedilmiştir. Seçilmiş olan belediye meclis üyesine konuşma hakkı vermeyen bir belediye başkanı hakkında fazla yorum yapmak istemiyorum. Mecliste bahsedeceğim konular kesinlikle İzmit halkının menfaatleri içindir. Bu konulardan bir tanesi İzmit sınırlarında faaliyet gösteren basketbol takımlarına malzeme ve nakdi yardım yapılması yönündeki önerilerimizdi. Diğer konuşma talep konumuzda belediye işletmelerinin kiralanma konularına dair eksik ve yanlış gördüğümüz şeylerdi.

KOCAELİSPOR HAKKINDA KONUŞACAKTIK

Ayrıca Kocaelispor tesisleri ile ilgili gündeme gelen Kocaelispor kulübünün kamu yararına bir dernek olup olmadığına dair tartışmalardaki eğer varsa yanlışlığın düzeltilmesini talep edecektik. Bir de rekabet ortamı olmadı diye iptal edilen bazı işletmeler ile ilgili ihaleleri iptal eden belediye başkanının acaba Fevziye çay bahçesi içinde tek kişi ile yapılan ihaleye rekabet ortamı ile ilgili olarak iptale gidip gitmeyeceğini sormak olacaktı. İzmit belediyesi başkanının korkmasını gerektirecek bir şey yok. Biz bu mecliste sadece İzmit halkının menfaatleri doğrultusunda söz talep ediyor ve İzmit için bir katkı koymaya çalışıyoruz. Bu antidemokratik uygulamalara devam eden belediye başkanı sonra çıkıp yurtdışında bizim milletvekilleri veya bakanlara söz verilmediği zaman bağırıp kürsüden protesto etmesi komik olacak bilmiş olsun” şeklinde konuştu.