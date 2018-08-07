Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ...

Kartepe İlçesi Köseköy Sanayi Sitesinde dün feci bir iş kazası yaşandı. Kartepe'de faaliyet gösteren bir otomobil markasının fason olarak boya ve kaynak işlerini yapan firmada kaynakçı olarak çalışan Kemal Baş, forklift üzerindeki malzemelere kaynak yapmak isterken malzemelerin üzerine devrildi. Bir süre fark edilmeyen Baş'a olay yerine çağırılan 112 Acil ekibi müdahale etti. Ekipler, Kemal Baş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken evli ve ikisi kız, biri erkek üç çocuk babası olan Kemal Baş bugün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başiskele Kullar'da toprağa verildi.