Kartepe İlçesi Köseköy Sanayi Sitesinde dün feci bir iş kazası yaşandı. Kartepe'de faaliyet gösteren bir otomobil markasının fason olarak boya ve kaynak işlerini yapan firmada kaynakçı olarak çalışan Kemal Baş, forklift üzerindeki malzemelere kaynak yapmak isterken malzemelerin üzerine devrildi. Bir süre fark edilmeyen Baş'a olay yerine çağırılan 112 Acil ekibi müdahale etti. Ekipler, Kemal Baş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken evli ve ikisi kız, biri erkek üç çocuk babası olan Kemal Baş bugün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başiskele Kullar'da toprağa verildi.
Bugün 17:04 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:32 TSİ )
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ...
Kartepe İlçesi Köseköy Sanayi Sitesinde dün feci bir iş kazası yaşandı. Kazada forklift aracının altında kalan Kemal Baş isimli bir işçi yaşamını yitirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 17:04 TSİ - Asayiş
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz