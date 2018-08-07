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Murat Biçer’i sevenleri uğurladı

Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi çizgisinde uzun süre siyaset yapan, bu partilerde önemli görevler üstlenen mali müşavir Murat Biçer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi çizgisinde uzun süre siyaset yapan, bu partilerde önemli görevler üstlenen mali müşavir Murat Biçer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Biçer'in cenazesi dün ikindi namazına müteakip İzmit Hayırsevenler Camii’nden kaldırılarak, sevenlerinin gözyaşları arasında Asri Mezarlık’ta son yolculuğuna uğurlandı.

BAĞLAR DA KATILDI

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Yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bir süredir rahatsız olduğu bilinen ve önceki gün hayatını kaybeden Biçer’in cenaze merasimine katılanlar arasında İzmit Belediyesi’nin eski başkanlarından Cevdet Bağdat ile Adalet Partisi’nin önemli isimlerinden Nuri Karayel de katıldı.

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