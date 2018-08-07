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Dün 20:53 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 09:38 TSİ )

Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

İzmit Gazanfer Bilge Bulvarından inen ev eşyası yüklü kamyon, frenlerinin boşalması sonucu orta refüje yan yatarak devrildi. Kazada kamyon içindeki 3 kişi yaralanırken devrilen kamyonu son anda fark ederek aracından inip kaçan sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

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İzmit’te kamyon ve ağır vasıtaların girişlerinin yasak olduğu Gazanfer Bilge Bulvarından inmek isteyen ev eşyası yüklü kamyonun frenleri patladı. Orta refüje devrilerek sürüklenen kamyondaki 3 kişi yaralanırken ortalık yine savaş alanına döndü. Alınan bilgiye İzmit Gazanfer Bilge Bulvarından Santal Kavşağına seyir halinde olan Hakan İltaş idaresindeki yüklü 33 F 5381 plakalı ev eşyası yüklü kamyon, yokuş aşağıya indiği esnada frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Bir müddet sürüklenen kamyon, ışıklarda beklemekte olan Yılmaz Topal idaresindeki WE TPL 41plakalı otomobile, daha sonra da Eren Sancar idaresindeki 41 GE 842plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aracından son anda indi

Kazada devrilen kamyonun içinde mahsur kalan sürücü Hakan İltaş ile yanındaki Ömer ve Murat İltaş, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak devrilen kamyonun üzerine alındı. Yaralılar, sedye ve vinç yardımı ile kamyondan indirilerek ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle Santral kavşağında trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Eren Sancar, devrilen kamyonun üzerine geldiğini fark ederek otomobilinden inip kaçmak zorunda kaldığını söyledi. Devrilen kamyonun vinçle olay yerinden kaldırılarak otoparka götürülmesinin ardından trafik kontrollü olarak verildi.

Dün 20:53 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(3)
03

Sancar - Böyle kural tanımaz insanlara yüksek cezalar verilmeli benim evladima orada birsey olsaydı bunun hesabını kim verecekti

Yanıtla . 1Beğen 08 Ağustos 10:29
02

Abc - Bu yolda kaçıncı kaza oldu. Bu ülkede maalesef kurallara uyulmuyor. Belediye olarak sende artık önlemini al. Sadece otomobillerin geçebileceği genislikte betondan barikat kur. Elek gibi olsun yani..

Yanıtla . 1Beğen 08 Ağustos 09:35
01

Emre Meşe - bu yol zaten fizik kurallarına aykırı kaldı ki kamyon otobüs ve büyük tonajlı araçların buraya girmesi yasak hangi akla hizmet bu yoldan iniyor bu kamyon hadi başkasının canını düşünmüyorsun kendi canınındamı önemi yok bree cahil

Yanıtla . 1Beğen 08 Ağustos 08:05
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