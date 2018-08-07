Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Dün 20:53 TSİ- Asayiş ( G : Dün 22:06 TSİ )

Santral yokuşunda feci kaza! Frenleri patladı...

İzmit Santral mevkii yokuşunda 33 F 5381 plakalı evden eve nakliyat yapan eşya yüklü kamyon frenleri patlaması sonucunda bariyerelere çarptıktan sonra yokuş aşağı kayarak devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgilere göre, İzmit Santral mevkii yokuşunda 33 F 5381 plakalı evden eve nakliyat yapan eşya yüklü kamyon frenleri patlaması sonucunda bariyerelere çarptıktan sonra yokuş aşağı kayarak devrildi. Bu esnada kamyonun üzerine geldiğini gören 41 GE 842 plakalı otomobilin sürücüsü de kendini dışarı atarak büyük bir kazadan kurtuldu. Kazada kamyonetin içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ettikten sonra tedbir amaçlı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan ise polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Dün 20:53 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Torunuyla denize giden dede, boğuldu! mask
Torunuyla denize giden dede, boğuldu!
Serinlemek için denize giren genç boğuldu mask
Serinlemek için denize giren genç boğuldu
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü mask
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü
Otomobil, maket araca çarptı: 3 yaralı mask
Otomobil, maket araca çarptı: 3 yaralı
Lavabo açıcı içen çocuk hastaneye kaldırıldı mask
Lavabo açıcı içen çocuk hastaneye kaldırıldı
Flormar işçisine polis müdahalesi! mask
Flormar işçisine polis müdahalesi!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Serinlemek için denize giren genç boğuldu mask
Serinlemek için denize giren genç boğuldu
Sevindik’e Kara damgası! mask
Sevindik’e Kara damgası!
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var... mask
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var...
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü mask
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü
Genç kadın, toprağa verildi mask
Genç kadın, toprağa verildi

GALERİ

Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı! mask
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı!
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı mask
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı
Erken biten maç Kocaelispor'un! mask
Erken biten maç Kocaelispor'un!
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı! mask
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı!
Yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi mask
Yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL