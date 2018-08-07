Santral yokuşunda feci kaza! Frenleri patladı...

Alınan bilgilere göre, İzmit Santral mevkii yokuşunda 33 F 5381 plakalı evden eve nakliyat yapan eşya yüklü kamyon frenleri patlaması sonucunda bariyerelere çarptıktan sonra yokuş aşağı kayarak devrildi. Bu esnada kamyonun üzerine geldiğini gören 41 GE 842 plakalı otomobilin sürücüsü de kendini dışarı atarak büyük bir kazadan kurtuldu. Kazada kamyonetin içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ettikten sonra tedbir amaçlı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan ise polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.