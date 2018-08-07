Alınan bilgilere göre, İzmit Santral mevkii yokuşunda 33 F 5381 plakalı evden eve nakliyat yapan eşya yüklü kamyon frenleri patlaması sonucunda bariyerelere çarptıktan sonra yokuş aşağı kayarak devrildi. Bu esnada kamyonun üzerine geldiğini gören 41 GE 842 plakalı otomobilin sürücüsü de kendini dışarı atarak büyük bir kazadan kurtuldu. Kazada kamyonetin içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ettikten sonra tedbir amaçlı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan ise polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Dün 20:53 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Dün 22:06 TSİ )
Santral yokuşunda feci kaza! Frenleri patladı...
İzmit Santral mevkii yokuşunda 33 F 5381 plakalı evden eve nakliyat yapan eşya yüklü kamyon frenleri patlaması sonucunda bariyerelere çarptıktan sonra yokuş aşağı kayarak devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
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Dün 20:53 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz