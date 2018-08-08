Olay bugün öğleden sonra, Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. 33 yaşındaki H.E. polise yaptığı şikayette, Pakistan uyruklu Muhammed İ.'nin 10 yaşındaki oğlu M.A.E.'ye cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Eve dönüştürülen dükkanda yaşayan ve yürüyemeyen Muhammed İ. şikayet üzerine gözaltına alındı. Anne H.E. cinsel istismarı oğlunun arkadaşlarının haber verdiğini belirterek, şüpheli Muhammed İ.'nin bakkala gönderdiği M.A.E.'nin vucudunun bazı yerlerini öptüğünü söyledi. Anne H.E., daha sonra korkan oğlunun şüphelinin elinden kaçtığını belirtti. Polis tarafından gözaltına alınan Muhammed İ.'nin ifadesinin alınması için tercüman arandığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.
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Pakistanlı şahıs cinsel istismardan gözaltında!
Darıca'da evine aldığı 10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu Muhammed İ. (45) gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz