Olay, Gölcük Şehitler Mahallesi Genç Osman Caddesi’nde bulunan bir erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Genç Osman Caddesi’nde bulunan ve FETÖ/PDY örgütüne ait olduğu için daha önce kapatılarak devletin el koyduğu yurtta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Boş olan erkek öğrenci yurdunun zemin katında başlayan yangının kısa sürede büyüdüğünü gören çevredekiler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kundaklama ihtimali üzerinde durulan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
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FETÖ'nün kapanan okulunda yangın!
Gölcük'te FETÖ/PDY örgütüne ait olduğu için kapatılan boş bir öğrenci yurdu, çıkan yangında büyük hasar gördü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz