Stresten uzak... Doğa harikası bir yer... "Yeşil Düş Vadisi"

Burası Balaban’da yeşillikler içinde Yeşil Düş Vadisi. Mekanın işletmeciliğini Kocaeli’nin tanınmış iş adamlarından Hüseyin Çolak ve eşi Okşin Becet Çolak yapıyor. Okşin Hanım aynı zamanda Mali Müşavirliği’nin yanı sıra Kocaeli Serbest Mali Müşavirler Odası Meclis Başkanlığı görevini de yürütüyor.

DOĞA HARİKASI BİR MEKAN!

Dışarıdan mekana baktığınızda tablodaki şahane bir resim gibi görünüyor. Yemyeşil bir doğa, usulca akan derenin huzur veren sesi, kuş cıvıltıları ve çocukların en çok rağbet ettikleri tavuklar, köpekler, kazlarla tabiat harikası bir yer. Doğayı sevenlerin vazgeçemeyecekleri bir mekan. Bu arada buraya geleceklere hemen bir uyarıda bulunmak gerekiyor. Bugünlerde hava sıcaklığıyla şehirlerde yanıp pişsek de buraya gelirken üzerinize giymek için yanınızda mutlaka bir şeyler bulundurun. Çünkü ağaçların altında, derenin akan suyuyla son derece serin bir hava sizi bekliyor. Açık söyleyelim insan sadece bu tertemiz ve serin havayı solumak ve doğanın bu güzelliğini görmek için bile buraya gelir.

NORMALDEN FAZLA YEMEK GARANTİ!

Stresten uzak, kirli havanın ve egzoz gazının olmadığı, dere sesiyle kuş cıvıltıları arasında tertemiz bir hava içerisinde yediğiniz yemeğin tadı da bir başka oluyor. Bir de bu mekandaki gibi yemekler de doğalsa normalden daha fazla yiyeceğinizi garanti...

MEZELERE BAYILACAKSINIZ!

Meze çeşitleri arasında patlıcan, biber kızartması, acılı ezme, zeytinyağlı taze fasulye, kabaklı pilav, yoğurtlu semiz otu, karışık turşu, çilek reçeli de bulunuyor. Mezelerin hepsi tamamen organik ve mekanın ustabaşı tarafından mutfakta özenle hazırlanıyor. Tereyağıyla kavrulmuş patatesi de unutmamak gerekiyor.

YİYECEĞİNİZ ALABALIĞI KENDİNİZ TUTUN!

Ana yemekler içerinde Rize Kavurması en favoriler arasında yer alsa da kiremitte alabalığın lezzeti de tek kelime ile harika... Hemen belirtmemiz gerekiyor ki, yiyeceğiniz alabalığı mekanın bahçesindeki alabalık havuzuna gidip kendiniz seçebiliyorsunuz. Sırf etten oluşan Köfte, lezzeti ile size et yediğinizi bağırıyor adeta. Malzemenin en kalitelisinden yapılan ürünler ile doğal ürünlerin lezzeti sayesinde bu mekanın müptelası olacaksınız.

ÇOCUK OYUN PARKI!

Siz de park sorununun olmadığı, çocuklar için oyun parkının bulunduğu Balaban’daki doğa harikası Yeşil Düş Vadisi’nde bu eşsiz lezzetleri tatmak istiyorsanız 0507 456 30 30 telefondan rezervasyon yaptırabilirsiniz.