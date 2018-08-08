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İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı!

İzmit Alikahya'da yaşanan olayda genç kızı telefonla arayıp rahatsız eden şahıs bir grup genç tarafından darp edildi.

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İzmit Alikahya'da yaşanan olayda genç kızı telefonla arayıp rahatsız eden şahıs bir grup genç tarafından darp edildi. Alınan bilgi ve iddialara göre olay şöyle yaşandı: evli olduğu iddia edilen şahıs, genç bir kızı telefonla arayarak taciz etti. Daha sonra durumu öğrenen Alikahyalı bir grup genç, tacizci şahsı yakalayarak darp etti. Olay emniyet güçlerine intikal ederken soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

(2)
02

Murat Hacı - HAY O GÜZEL ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN.

Yanıtla . 1Beğen 08 Ağustos 10:58
01

Ali Yetkin - Bu şerefsisleri halkın eli bırakacaksın

Yanıtla . 1Beğen 08 Ağustos 09:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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