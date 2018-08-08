İzmit Alikahya'da yaşanan olayda genç kızı telefonla arayıp rahatsız eden şahıs bir grup genç tarafından darp edildi. Alınan bilgi ve iddialara göre olay şöyle yaşandı: evli olduğu iddia edilen şahıs, genç bir kızı telefonla arayarak taciz etti. Daha sonra durumu öğrenen Alikahyalı bir grup genç, tacizci şahsı yakalayarak darp etti. Olay emniyet güçlerine intikal ederken soruşturma başlatıldı.
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İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı!
İzmit Alikahya'da yaşanan olayda genç kızı telefonla arayıp rahatsız eden şahıs bir grup genç tarafından darp edildi.
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Yorumlar
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Murat Hacı - HAY O GÜZEL ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN.
Ali Yetkin - Bu şerefsisleri halkın eli bırakacaksın
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