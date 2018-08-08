İzmit Alikahya'da yaşanan olayda genç kızı telefonla arayıp rahatsız eden şahıs bir grup genç tarafından darp edildi. Alınan bilgi ve iddialara göre olay şöyle yaşandı: evli olduğu iddia edilen şahıs, genç bir kızı telefonla arayarak taciz etti. Daha sonra durumu öğrenen Alikahyalı bir grup genç, tacizci şahsı yakalayarak darp etti. Olay emniyet güçlerine intikal ederken soruşturma başlatıldı.