Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:53 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 09:56 TSİ )

Onur, 5 yaşına girdi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın yakın koruması olarak görev yapan Yahya Furuncu’nun oğlu Onur, 5 yaşına girdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediyesi’nin sevilen çalışanlarından ve Başkan İsmail Baran’ın yakın koruması Yahya Furuncu’nun oğlu Onur, 5 yaşına girdi. Yahya ve Sevinç Furuncu çiftinin ikinci çocuğu olan Onur için aile arasında doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Onur’a ilk hediyesini ise ablası Elif takdim etti. ‘Batman’ hayranı olan Onur için özel olarak üzerinde ‘Batman’ resmi olan pasta hazırlanırken, minik onur da sürpriz sonrası anne ve babasına teşekkür etti.

38678027-2293643884255183-7651926039634903040-n-1533711324.jpg?

Bugün 09:53 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cengiz Kurtoğlu, Kocaeli'ye geliyor mask
Cengiz Kurtoğlu, Kocaeli'ye geliyor
İdo Tatlıses, Kocaeli'ye geliyor mask
İdo Tatlıses, Kocaeli'ye geliyor
Sagopa ve Kurtoğlu hayranları için söyleyecek mask
Sagopa ve Kurtoğlu hayranları için söyleyecek
Yeni müdürlere hoş geldin ziyareti mask
Yeni müdürlere hoş geldin ziyareti
Zeki Kavas kızını nişanladı mask
Zeki Kavas kızını nişanladı
Cem ve Gamze dünya evine girdi mask
Cem ve Gamze dünya evine girdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Sevindik’e Kara damgası! mask
Sevindik’e Kara damgası!
Serinlemek için denize giren genç boğuldu mask
Serinlemek için denize giren genç boğuldu
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü mask
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var... mask
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var...
Genç kadın, toprağa verildi mask
Genç kadın, toprağa verildi

GALERİ

Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı! mask
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı!
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı mask
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı
Erken biten maç Kocaelispor'un! mask
Erken biten maç Kocaelispor'un!
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı! mask
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL