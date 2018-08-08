Körfez Belediyesi’nin sevilen çalışanlarından ve Başkan İsmail Baran’ın yakın koruması Yahya Furuncu’nun oğlu Onur, 5 yaşına girdi. Yahya ve Sevinç Furuncu çiftinin ikinci çocuğu olan Onur için aile arasında doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Onur’a ilk hediyesini ise ablası Elif takdim etti. ‘Batman’ hayranı olan Onur için özel olarak üzerinde ‘Batman’ resmi olan pasta hazırlanırken, minik onur da sürpriz sonrası anne ve babasına teşekkür etti.
Bugün 09:53 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 09:56 TSİ )
Onur, 5 yaşına girdi
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın yakın koruması olarak görev yapan Yahya Furuncu’nun oğlu Onur, 5 yaşına girdi.
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Bugün 09:53 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz