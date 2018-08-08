Körfez Belediyesi’nin sevilen çalışanlarından ve Başkan İsmail Baran’ın yakın koruması Yahya Furuncu’nun oğlu Onur, 5 yaşına girdi. Yahya ve Sevinç Furuncu çiftinin ikinci çocuğu olan Onur için aile arasında doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Onur’a ilk hediyesini ise ablası Elif takdim etti. ‘Batman’ hayranı olan Onur için özel olarak üzerinde ‘Batman’ resmi olan pasta hazırlanırken, minik onur da sürpriz sonrası anne ve babasına teşekkür etti.