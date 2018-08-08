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65 yaş üstüne müjde! Maaşlar zamlanıyor...

2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ( SGK) herhangi bir gelir veya aylık almayan ve bir işte çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, devlet aylık bağlıyor.

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Kamuoyunda “65 yaş aylığı” veya “üç aylık” olarak bilinen ödemeler, bugüne kadar üç ayda bir yapılıyordu. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 4 Haziran’da verdiği müjde çerçevesinde, 65 yaş aylığı ödemeleri 1 Eylül’den itibaren 3 ayda bir yerine, her ay ödenmeye başlanacak.

ZAMLI AYLIK ALACAKLAR

65 yaş aylığı, mayıs ayında yapılan yasal düzenlemeyle 1 Haziran 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 266 liradan 500 liraya yükseltilmişti. Aylıklar, memur maaş katsayısına bağlı olarak her altı ayda bir artıyor. Temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 8.65 oranında artırıldı. Buna bağlı olarak, haziranda 500 liraya çıkartılmış olan 65 yaş aylığı 1 Eylül’den itibaren 543 lira olarak ödenecek.

GELİRİ 483 LİRANIN ALTINDA OLANLAR ALABİLİR

65 yaş aylığı, sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir işte çalışmayan, eşinden, anne – babasından dul ve yetim aylığı almayan muhtaç kişilere ödeniyor. Muhtaçlık durumunun tespitinde her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınıyor.

GELİRİ 483 LİRANIN ALTINDA OLANLAR ALABİLİR

Buna göre, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 3’te 1’inden az olan kişilere 65 yaş aylığı bağlanabiliyor. 2018 yılı itibarıyla hane içinde kişi başına aylık geliri 483 liranın altında olanlar, 65 yaş aylığından yararlanabiliyor. Bu tutarı aşanlara 65 yaş aylığı ödenmez. Çocuklarıyla veya torunlarıyla birlikte yaşayan yaşlıların geliri hesaplanırken, daha önce, tüm hane halkı dikkate alınıyordu. Aile fertlerinden biri işe girerse, çocuklardan biri evlenirse 65 yaş aylığının kesilmesi söz konusu olabiliyordu. Geçen sene bu konuda yaşlılar lehine düzenleme yapıldı. Artık gelir testinde sadece 65 yaş üstündeki kişi ile varsa eşinin gelirleri dikkate alınıyor.

DOĞUM TARİHİNDE YAPILAN DÜZELTMELERE DİKKAT

65 yaş aylığı bağlanırken, yaş tespitinde, doğum tarihinde yapılmış düzeltmeler dikkate alınmıyor. Bu nedenle, mahkeme kararıyla yaşı büyütülmüş olanlar, 65 yaş alığından yararlanamaz. Bunlar, yaş düzeltmeden önceki kayıtlarına göre 65 yaşını doldurdukları tarihte aylık bağlatabilirler.

618 BİN KİŞİ YARARLANIYOR

Devlet, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 618 bin vatandaşına aylık ödüyor. 1 Eylül’den itibaren 543 liraya yükselecek aylık üzerinden, 65 yaş aylığı kapsamında yılda 4 milyar lira ödeme yapılacak.

KİMLERİN 65 YAŞ AYLIĞI KESİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ölüm geliri veya aylık bağlananların aylıkları kesilir. Kişi başına gelir 483 liranın üzerinde olanların 65 yaş aylıkları da gelirin arttığı aydan itibaren kesilir. Örneğin 900 lira geliri olan ailede, eşlerden biri öldüyse kişi başına gelir 483 liranın üzerine çıkacağı için, bu durumun yazıyla bildirilmesi gerekir. 65 yaş aylığı alırken nafaka bağlananların da aylıkları kesilir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre, resmi sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp harçlık ödenenler 65 yaş aylığından yararlanamaz.

Bugün 09:56 TSİ - Ekonomi

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