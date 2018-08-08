Marmara için sağanak uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Parçalı zamanla çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) eseceği tahmin edilen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.