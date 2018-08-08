Karamürsel'in sevilen kaptanı boğuldu!

Karamürsel Ereğli'de çok uzun yıllar tekne kaptanlığı yapan ve geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Ahmet Özdeniz (89) Altınoluk'ta kayığı ile Cuma günü denize açıldı. Ahmet Özdeniz'in eve dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları yetkililere haber verdi. Hemen akabinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, aradan geçen 3 gün sonrasında Ahmet Özdeniz'in cansız bedenini Altınoluk'un Gümeç açıklarında buldu. Özdeniz'in cansız bedenini otopsi yapılmak üzere İzmir'e gönderildi. Yapılacak otopsi sonrası Ahmet Özdeniz'in naaşı defnedilmek üzere Karamürsel'e gönderilecek.