İtalya Fatihi’ne selam durun!

Şampiyonu Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci başta olmak üzere, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Anıtpark’ta yoğun sevgi gösterileri ve davul zurna eşliğinde omuzlarda taşınarak kutlamaların ikinci adresi olan Gölcük Belediyesi Hizmet Binasına doğru yola çıkıldı. Gölcük sokaklarında geçilen güzergâhlarda sevgi gösterileri ile karşılanan Milli Sporcu Ramazan Sarı’nın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

GÖLCÜK’ÜN GURURU

Gölcük Belediyesi Hizmet Binasına gelindiğinde Milli Sporcuyu burada Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş karşılayarak, şampiyonu kutladı. Belediye personeli de hizmet binasının koridorlarında şampiyon Ramazan Sarı’yı alkışlar ile karşıladı. Milli Sporcu Ramazan Sarı, daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti. Başkan Ellibeş, ziyarette Sarı’yı başarılarından ötürü tebrik ederken, ‘Gururumuz oldun’ dedi.

SÖZÜN BİTTİĞİ NOKTADAYIZ…

Belediye hizmet binası önünde konuşma yapan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş “Ne kadar gurur duysak azdır. Ülkemizin, şehrimizin ve ilçemizin gururu olan kardeşimi gönülden kutluyorum. İnanın gözlerim doluyor şu an ve kelimeler yetmiyor. Böyle bir başarıyı anlatmak güç. Hani derler ya sözün bittiği noktadayız. Gerçekten de bugün onu yaşıyoruz. Başta Rüstem hocamız ve Yusuf hocamız bu çocuklarımızın yetişmesinde ve bugünlere gelebilmesi için büyük bir emek sarf ettiler. Allah onlardan razı olsun. Ama evlatlarımız da onları ve bizleri mahcup etmiyor. Öncelikle ahlakları ve duruşları ile bizleri onurlandırıyor ve mutlu ediyorlar. Sonuçta bugün burada Avrupa şampiyonu bir evladımızı gururla izliyoruz. Hatırladığım kadarıyla Gölcük’te bir ilki yaşıyoruz. Gerçekten de tarifi mümkün olmayan duygular içerisindeyim. Ben bir kez daha evladımızı, yeğenimi gözlerinden öpüyorum, kutluyorum, tebrik ediyorum. Bizleri mahcup etmedi. Gururla, onurla ülkemizi temsil ederek Şanlı Bayrağımızı göndere çektirdi. Allah ondan razı olsun. Yüce Rabbim yolunu açık etsin. Durmak yok yola devam” dedi.

HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

İtalya’nın Başkenti Roma’da devam eden Avrupa Gençler Serbest Güreş Şampiyonası’nda Moldovalı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi olan Milli Sporcu Ramazan Sarı, “Avrupa Şampiyonu olup geldik. Çok şükür İstiklal Marşımızı okuttuk. Belediye başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sonrasında, beni bugünlere getiren Rüstem hocamdan Allah razı olsun. Benim üzerimde emekleri olan ve destekleyen bütün Gölcük halkına, ağabeylerime ustalarıma çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefim Dünya Şampiyonu olarak orada da Şanlı Bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum” dedi.