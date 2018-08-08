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Bugün 10:29 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:31 TSİ )

Huzurlarınızda Bekirderespor

Geçen sezon başarılı olan ve kısa sürede Süper Lig’e dönen Sarı Siyahlı takım, yeni sezon hazırlıklarına, Cephanelik Stadı’nda başlayarak yeni sezona ‘Merhaba’ dedi.

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Bekirderespor takımında, teknik sorumlu olarak göreve getirilen Ergül Şengül, yardımcı antrenör Murat Özcan ve kaleci antrenör Harun Malçok yönetiminde ilk çalışmasını yapan takım, pazartesi, çarşamba ve cuma günü, Cephanelik’te yapacağı idmanlarda hazırlanırken, diğer iki gün ise kros çalışması uygulayacak. Haftanın 5 günü lige hazırlanacak takımın ilk idmanına 4 futbolcu, özel işleri nedeniyle katılamadı. İlk idmanda 22 futbolcu yer aldı. Dış transferde 9 futbolcu ile anlaşan kulüp, iç transferde 8 futbolcu ile anlaştı ve alt yapıdan 7 futbolcu ile sözleşme yaptı.

FAİR PLAY PAROLASIYLA…

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Teknik sorumlu Ergül Şengül, açıklamasında “Yeni sezon öncesi iyi bir kadro oluşturduk. Hedef için ne gerekiyorsa, Fair Play çerçevesi içerisinde mücadele vereceğiz. Diğer tüm takımlara da başarılar diliyorum” dedi. Bekirderspor Kulüp Başkanı Sabri Yıldız ise yeni sezon öncesi kısa konuşmada yaptığı açıklamada “Bekirderespor geçtiğimiz yıl Süper Lig’e döndü. Amacımız yine ligi en iyi yerde bitirmektir. Üst sıralarda yer almak ve şampiyonluk neden olmasın” dedi.

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İÇ TRANSFER:

Burak Özcan

Aykut Göktepeli

Cem Altıntaş

Sedat Baykara

Kerem Dumanoğlu

Onur İnanç Tekin

Evren Şaştır

Burak Adıgüzel

DIŞ TRANSFERLER

Fuat Karaaslan (Yarımca)

Fatih Ertürk (Yarımca)

Volkan Yılmaz (Çınarlı)

Turgut İşeri (Nusretiye)

Mustafa Yıldırım (İlimtepe)

Metcan Öztürk İlimtepe)

Enes Onaç (Çayırtepe)

Cüneyt Metiner (İlimtepe)

Elbet Öztürk (B.Derbent)

Soner Halil (Gültepespor)

ALT YAPIDAN GELENLER

Samet Bakır

Yunus Toy

Ömer İcen

Murat Bayın

Zafer Öner

Alpay Gençoğlu

Yasin Cici

Bugün 10:29 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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