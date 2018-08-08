Huzurlarınızda Bekirderespor

Bekirderespor takımında, teknik sorumlu olarak göreve getirilen Ergül Şengül, yardımcı antrenör Murat Özcan ve kaleci antrenör Harun Malçok yönetiminde ilk çalışmasını yapan takım, pazartesi, çarşamba ve cuma günü, Cephanelik’te yapacağı idmanlarda hazırlanırken, diğer iki gün ise kros çalışması uygulayacak. Haftanın 5 günü lige hazırlanacak takımın ilk idmanına 4 futbolcu, özel işleri nedeniyle katılamadı. İlk idmanda 22 futbolcu yer aldı. Dış transferde 9 futbolcu ile anlaşan kulüp, iç transferde 8 futbolcu ile anlaştı ve alt yapıdan 7 futbolcu ile sözleşme yaptı.
FAİR PLAY PAROLASIYLA…
Teknik sorumlu Ergül Şengül, açıklamasında “Yeni sezon öncesi iyi bir kadro oluşturduk. Hedef için ne gerekiyorsa, Fair Play çerçevesi içerisinde mücadele vereceğiz. Diğer tüm takımlara da başarılar diliyorum” dedi. Bekirderspor Kulüp Başkanı Sabri Yıldız ise yeni sezon öncesi kısa konuşmada yaptığı açıklamada “Bekirderespor geçtiğimiz yıl Süper Lig’e döndü. Amacımız yine ligi en iyi yerde bitirmektir. Üst sıralarda yer almak ve şampiyonluk neden olmasın” dedi.
İÇ TRANSFER:
Burak Özcan
Aykut Göktepeli
Cem Altıntaş
Sedat Baykara
Kerem Dumanoğlu
Onur İnanç Tekin
Evren Şaştır
Burak Adıgüzel
DIŞ TRANSFERLER
Fuat Karaaslan (Yarımca)
Fatih Ertürk (Yarımca)
Volkan Yılmaz (Çınarlı)
Turgut İşeri (Nusretiye)
Mustafa Yıldırım (İlimtepe)
Metcan Öztürk İlimtepe)
Enes Onaç (Çayırtepe)
Cüneyt Metiner (İlimtepe)
Elbet Öztürk (B.Derbent)
Soner Halil (Gültepespor)
ALT YAPIDAN GELENLER
Samet Bakır
Yunus Toy
Ömer İcen
Murat Bayın
Zafer Öner
Alpay Gençoğlu
Yasin Cici
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz