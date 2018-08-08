Binicilik yeniden şahlanacak…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Anadolu Ligi Binicilik yarışmalarının finallerini yerinde izleyerek, Atlı spora yatırımlarının artarak devam edeceğini söyledi. Türkiye’nin farklı kentlerinin İzmit’e gelerek Anadolu liglerini yerinde izleyen ve Kocaeli’dekiAtlıspor’un geldiği son durumu yerinde öğrenen Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de Atlı spor şahlanacak. Bunu da bu binicilik sporuna gönül vermiş kardeşlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

“GERÇEKTEN SPOR GÖNÜL VERMİŞ BİR İNSAN”

Yerel yönetimlerin Atçılık sporuna olan katkısının önemine özellikle değinen Federasyonu Başkanı Bülent Bora ise “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun vizyonu çok doğru bir vizyondur. Çok sayıda insanı sporla birleştirmeyi hedef alırken, at sporunun öneminin farkında ve desteklerini de esirgemeden veriyor. Ülke olarak vatandaşımızın her hangi bir branşa yönelmesini özellikle arzu ediyorum. Ata sporumuzu ülkemizde ve Kocaeli’nde yerel yönetimlerin çok ciddi katkıları oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten spor gönül vermiş bir insan. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

ÜYE OLMA ZORUNLULUĞU OLMADAN DERS ALABİLİR

Dört yaşından itibaren Kocaeli’ndeki çocukları atla tanıştırdıklarını belirten kulüp başkanı Savaş Demirtaş ise, “Binicilik Federasyonu bağlı bir kulüp olarak çocuklarımızı lisanslı sporcu olarak yetiştirmekteyiz. Milli takımımıza da buradan sporcu yetiştiriyoruz. Kocaeli halkı burayı ve kulübümüzü çok iyi tanımıyor. Büyükşehir Belediyemizin ve Federasyonumuzun destekleriyle açık manejimizi ve kumunu yarış düzenlenebilecek noktaya getirdik. Anadolu liginde ilk yarışını bugün düzenledik. Çocuklarımız kulübümüzde atla gezinti yapabilir aynı zamanda eğitim de alabilirler. Binicilik sporunda ilerleyen sporcularımız yurt içi ve yurt dışında ki yarışmalara katılabilirler. Halkımız buraya gelebilir, üye olma zorunluluğu olmadan ders alabilir, ata binebilir” açıklamasını yaptı.