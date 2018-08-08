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Binici, Eczacıbaşı ile üretimi sürdürüyor

Soner Binici yönetimindeki Eczacıbaşı Voleybol Okulu, Bahçeşehir Eğitim Kurumları salonunda çalışmalarına başladı.

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Rahmetli iş insanı Necmettin Bitlis’in sahibi olduğu Polisan fabrikasının destekleriyle bundan 11 yıl önce Polisan Değirmendere adıyla 2.Liglerde yer alan takımın antrenörü olan sonar Binici, 11 yıllık serüven sonrasında yeniden ilimize döndü ve üretimine yeniden başladı. Bahçeşehir okulları Spor Salonu’nda çalışmalarını başlatan ve Ezcacıbaşı’nın resmi okulunun sorumlusu olan Soner Binici, geleceğin dev kızlarını yetiştirmek için çaba sarf ediyor. Ön celile İzmit ve çevresinde üretimle başlayan Binici, bunu zamanla 12 ilçeye yaymayı planlıyor. Daha ilk günden de istek gelmeye başladı bile.

EYLÜL’E HAZIRLIK VAR…

Eylül ayıyla beraber bir basın toplantısı düzenleyip, çalışmaları diğer ilçelere de yaymak isteyen Binici, Bahçeşehir’de ilk açılan okulu bir pilot okul olarak görüyor. Kentimizde önemli bir potansiyel olduğunu söyleyen Binici, Bunun için de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için gecesini gündüzüne katıyor.

Bugün 10:56 TSİ - Spor

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