Çeker, memurların maaşları hakkında konuştu

Türk Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker, il temsilciliğine atanmasının ardından ilk kez basın mensupları ile MEG Yemek’te bir araya geldi. Açıklamaya Türk Büro Sen Başkanı Rıfat Oypan ve Türk Yerel Hizmet Sen Başkanı Özcan Karabulut katıldı. Açıklamada Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarının enflasyon karşısındaki durumun ortaya çıktığını belirten Çeker, “Enflasyon yılın ilk 7 ayında toplam %9,77 artarken yıllık %15,85 olarak hesaplandı. Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur maaşları son bir yıl içinde aylık net %1,02 eridi” dedi.

MAAŞI ERİYEN TEK KESİM MEMURLAR

Memur maaşlarına 2019 yılı Ocak ayına kadar bir daha zam yapılmayacağı düşünüldüğünde, maaşlardaki erime her ay artarak devam edecektir diyen Çeker, “Maaşlara yapılacak zamlar belirlenirken o yıla ilişkin enflasyon beklentileri dikkate alınıyor. Yıl içindeki gelişmelere bağlı olarak daha sonra kurumlar bu tahminlerini yükseltiyorlar ama memur maaşlarına ilk tahmin üzerinden yapılan zamlar aynı kalıyor. Bunun adaletle ve ekonominin temel ilkeleriyle bağdaşır bir yanı yok. Çalışanlar arasında maaşları eriyen tek kesim hep memurlardır” diye konuştu.

EK GÖSTERGELER YÜKSELTİLMELİ

Çeker, “AKP’nin seçim öncesi beyannamesinde yer alan ve polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceği hususu 100 günlük eylem planında yer almamıştır. Dolayısıyla her ne kadar 100 günlük eylem planında Ek Göstergelerin yükseltilmesine yer verilmemiş olsa da ek gösterge rakamlarının yükseltilmesi için bir an önce detaylı bir çalışma yapılarak hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

MÜLAKATLI ATAMADAN VAZGEÇİLSİN

Kamuya personel seçiminde KPSS’nin temel kriter olması gerektiğini vurgulayan Çeker, “Kamuda mülakata dayalı atama ve görevde yükselme uygulamasından bir an önce vazgeçilmeli. Devletin güvenliğinin adaylarla yapılacak sınırlı süreli bir görüşme ile sağlanması mümkün değildir. Dolayısıyla kamuya yazılı sınava dayalı bir atama ve terfi sistemi getirilmeli, kamu personeli için güvenlik soruşturması yapılarak bu sorun çözülmelidir” açıklamalarında bulundu.