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Kavanya Koru’da yaz fırsatı “60 ay, 0 faiz”

İnşaat sektöründe 45 yıllık deneyimiyle bugüne dek binlerce aileyi mutlu eden Kavanlar, İstanbul’un komşusu Kocaeli’deki en yeni projesi Kavanya Koru’da yaz fırsatını başlattı. Firma, bu döneme özel 60 ay 0 faiz avantajı ile konut alıcılarına cazip ödeme imkanı sunuyor.

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220 Milyon TL yatırımla Kocaeli’nin en gözde projesi Kavanya Koru’yu satışa sunan Kavanlar, konut alımını kolaylaştırmaya yönelik projede yaz dönemine özel kampanya başlattı. Farklı tipte 250 konutun yer aldığı ‘Koru’ etabında yatırımcılara 60 ay 0 faiz fırsatı sunan Kavanlar, yüksek yatırım potansiyeline sahip projede 1+1 daireleri 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla yatırımcılara sunuyor.

FERAH LÜKS DAİRELER

Modern mimarisiyle bölgeye değer kazandıran ve aile öncelikli yaşam anlayışı ile hayata geçirilen Kavanya Koru’da;  1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 50 bahçe dubleksi, 50 çatı dubleksi ve 150 standart daire yer alıyor. Projede daireler, 72 metrekare ile 155 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Zengin sosyal yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunulan Kavanya Koru’da; yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, açık spor tesisleri, süs havuzları, fitness, sauna, çocuklar ve büyükler için açık havuzlar bulunuyor.

LOKASYON AVANTAJI SAĞLIYOR

İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Kocaeli’de yükselen proje; otoyolların, köprülerin,  kavşakların ve raylı sistemlerin çevrelediği bir bölgede yer alıyor.  İnşa çalışmalarının devam ettiği Kavanya Koru’da teslimler 2020’de yapılacak. Kavanlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kavan, yoğun talebi karşılamaya yönelik Kavanya Koru Projesini geliştirdiklerini söyledi.

Bugün 11:18 TSİ - Ekonomi

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