Körfez Belediyesi tarafından hibe edilen araç, Körfez Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen törenle teslim edildi. Teslim törenine Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Başhekim Dr. Ahmet Sarıışık ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kuş ve hastane çalışanları katılım sağladı. Belediye olarak 4 yılda 100 yeni aracı filosuna katarak araç kiralama yöntemine son veren Körfez Belediyesi, yerelde hizmet yapan tüm kamu kuruluşlarına tam destek veriyor. Bu çerçevede Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Sarıışık arasında kurumun hizmetine verilen araç için protokol imzalandı.
Bugün 11:23 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:25 TSİ )
Körfez’de evde bakım için ARAÇ DESTEĞİ
Körfez Belediyesi, ilçedeki tüm kamu kurumlarına desteğini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Körfez Devlet Hastanesi’ne Evde Bakım Hizmetlerinde kullanması için 1 araç desteğinde bulunuldu.
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Bugün 11:23 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz