Başiskele Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yeşilkent Semt Konağı’nda yaz tatilini verimli değerlendiren 45 öğrenci geçen hafta sonu Ormanya’ya giderek gönüllerince eğlendiler. Gezide piknik yapan, yeşili, doğayı, birçok hayvan türünü gören, yapılan etkinliklerle stres atan öğrenciler, geziden çok memnun kaldı.
Bugün 11:24 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 11:26 TSİ )
Ormanya’yı sevdiler
Yeşilkent Semt Konağı Kız Kuran Kursu öğrencileri önceki gün Kartepe’deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesini ziyaret ettiler.
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Bugün 11:24 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz