Ormanya’yı sevdiler

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Başiskele Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yeşilkent Semt Konağı’nda yaz tatilini verimli değerlendiren 45 öğrenci geçen hafta sonu Ormanya’ya giderek gönüllerince eğlendiler. Gezide piknik yapan, yeşili, doğayı, birçok hayvan türünü gören, yapılan etkinliklerle stres atan öğrenciler, geziden çok memnun kaldı.