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Kocabayramlar ailesi bir araya geldi

Kocabayramlar ailesinde üniversite okuyan isimler için bir buluşma tertip eden aile büyükleri, önceki günlerde geniş çaplı bir organizasyona imza attı. Aileden 85 kişiye ulaşılırken, köy meydanı adeta festival alanına dönüştü.

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Kandıra Çakırcaali Divanı Kocabayramlar Mahallesinde, aile büyükleri Kocabayramlar’dan soyadını taşıyan, üniversite ve yüksek okul bitiren veya halen eğitimine devam isimlerle bir araya geldi. Ahsen Okyar, İlker Altınten ve KOÜ Felsefe Bölümü mezunu Çağrı Başaran’ın 85 kişiye ulaşarak düzenlediği etkinlikte aynı sofrada yemek yendi, uzun uzun sohbet edildi.

GENİŞ KATILIM

Yapılan buluşmaya; Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus Özen, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Ercüment Yüncüoğlu, KOÜ Hukuk Fakültesi mezunu Av. Semih Ergün, geçen ay eğitimi tamamlayıp Polonya'dan dönen Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Melike Sözer, KOÜ İşçi Sağlığı ve Güvenliği mezunu Sema Bayri, Afyon Kocatepe Harita Mühendisliği öğrencisi Vedat Açar, KOÜ mezunu İngilizce Öğretmeni Nur Banu Taşçıoğlu Okyar, Endüstri Mühendisi Elif Burcu Yüncüğoğlu, KOÜ Kimya Teknolojisi mezunu Samet Çakır, Balıkesir Üniversitesi Ebe Hemşirelik bölümünden mezun olan Bilge Ergün ve çok sayıda üniversiteli ile aileleri katıldı.

‘KEŞKEN YENDİ’

Toplantıya ayrıca; Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin 4.Başkanı Sanayici Günay Gülcü, Kandıra Sağlık Grup Başkanlığından emekli Fevzi Genç, Baykara Makinenin sahibi Hasan Baykara ve KOÜ Anestezi Teknisyenliği öğrencisi Hatice Kınay misafir olarak katıldı. Birlikte yenen yemek sonrası tanışan Kocabayramlar’ın üniversite mezunları, eğitimi devam edenlere çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Nezaket Genç'in hazırladığı Kandıra'nın da özel yemeği olan ‘Keşkek’ ise gecenin sürpriz ikramı oldu.

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