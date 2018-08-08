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Bugün 11:26 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 11:28 TSİ )

Darıca’da, Muşlular gecesi

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, Muşlular Derneği’nin düzenlediği program ile devam etti. Muşlular, verilen müzik şöleniyle ve yöresel danslarla birlikte gece boyunca eğlendi.

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Darıca Belediyesi tarafından organize edilen ’10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’ Muşlular Derneğinin düzenlediği program ile devam etti. Önceki gece Darıca sahilinde bir araya gelen binlerce Muşlu, festival tadında geçen etkinlikte gönüllerince eğlendi.Programdan önce Muşlular Derneği, protokolü Muş ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken, GTO Başkanı Nail Çiler, Muşlular Vakıf Başkanı Dr. Orhan Sami Gültekin ve binlerce vatandaş Muşlular Dernek Gecesi’ne katıldılar. Yöresel sanatçıların söylediği birbirinden güzel parçalarla başlayan gecede programın  açılış konuşmasını yapan Muşlular Dernek Başkanı Mehmet Yıldırım, dernek yönetimi olarak kültürlerini tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını ifade etti.

“MUŞ’A SELAM OLSUN”

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında 1071’de Türklerin Anadolu’ya açılan kapısı olan Muş’a selam olsun diyerek, “Bu gece Muş’tayız. Güneşi, sıcağı, güler yüzlü ve samimi insanları, uçsuz bucaksız ovalarıyla Muşta’yız bu akşam. Ulu mabetlerin, tarihi şahsiyetlerin şehri Muştayız bu akşam. Selçuklu’nın izlerini taşıyan güzel şehrimiz, lalesiyle, üzümüyle, Murat Nehriyle, telli turnaların mekanıdır Muş. Muş ilimizin, gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz.” diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından başkan Karabacak ve dernek yönetimi tarafından geceye katılan protokol üyelerine plaket takdim edildi. Muş yöresi  folklör ekibinin gösterisi büyük beğeniyle takip edilirken, Merdan Yıldırım, Ertuğrul Polat, Cihan Akboğa ve Dilan Aslan’ın seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla program devam etti.

Bugün 11:26 TSİ - Kültür-Sanat

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