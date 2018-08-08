Sağlık Bakanlığı’nın (HAP) Hastane Afeti ve Acil durumu planları yönetmeliği gereğince tüm kurumlarda yapılması gereken masa başı ve saha tatbikatları Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tatbikatla senaryo gereği yangın çıktığı var sayılarak yangın alarmı fark edilmesiyle tüm HAP ekipleri ve kırmızı kod ekibi harekete geçerek, hastanenin tahliyesi kararıyla tüm kurum personeli acil toplanma alanlarına yönlendirildi ve güvenlikleri sağlandı. İl sağlık müdürlüğü, afetlerde acil hizmetler birimi şube müdürlüğü, afetlerde acil hizmetler birimi şube müdürü Naci Dabak ve sağlık memurunun katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat sonrası ise genel değerlendirme yapıldı.
Bugün 11:27 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:29 TSİ )
Gölcük ADSM’de yangın tatbikatı
Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde, tüm kurumlarda yapılması gereken masa başı ve saha tatbikatları yapıldı.
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Bugün 11:27 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz