Derince’de açılan Evde Sağlık Okulu ilk mezunlarını verdi. Alanında uzman eğitimciler tarafından haftada 2 saat 4 hafta boyunca hasta yakınlarına verilen eğitim sonunda kursiyerlere hastane idaresi tarafından sertifikaları takdim edildi. Verilen eğitim programı, ev tipi ventilatör bakımı, trakeostomili hasta bakımı, stoma, boşaltım, ilaç kullanımı, beslenme, diyabet, egzersiz, sonda bakımı, hasta bakımını üstlenen kişinin karşılaştığı güçlükler ve sosyal haklardan oluştu. Evde Sağlık biriminde hizmet alan hasta ve hasta yakınları, verilen eğitim programından çok memnun kaldıklarını ifade ederek bu tür eğitim programlarını almalarını sağlayan hastane idarecilerine teşekkürlerini ilettiler.
Bugün 11:28 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:29 TSİ )
Evde Sağlık Okulu ilk mezunlarını verdi
Hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirerek evlerindeki yaşam kalitelerini artırmak amacı ile Derince’de açılan Evde Sağlık Okulu ilk mezunlarını verdi.
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Bugün 11:28 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz