Derince’de açılan Evde Sağlık Okulu ilk mezunlarını verdi. Alanında uzman eğitimciler tarafından haftada 2 saat 4 hafta boyunca hasta yakınlarına verilen eğitim sonunda kursiyerlere hastane idaresi tarafından sertifikaları takdim edildi. Verilen eğitim programı, ev tipi ventilatör bakımı, trakeostomili hasta bakımı, stoma, boşaltım, ilaç kullanımı, beslenme, diyabet, egzersiz, sonda bakımı, hasta bakımını üstlenen kişinin karşılaştığı güçlükler ve sosyal haklardan oluştu. Evde Sağlık biriminde hizmet alan hasta ve hasta yakınları, verilen eğitim programından çok memnun kaldıklarını ifade ederek bu tür eğitim programlarını almalarını sağlayan hastane idarecilerine teşekkürlerini ilettiler.