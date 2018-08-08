K@bin’de sinema heyecanı başladı

Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam’ın nostaljik filmlerini SEKA Park’ta bulunan K@bin’den vatandaşlarla buluşturuyor. Yaz ayları boyunca K@bin etkinlikleriyle çocuklar ve velilerinin yanında olan Büyükşehir, cuma akşamları Yeşilçam’ın başyapıt filmlerini LED ekrandan yayınlıyor. Her hafta cuma günü yayınlanan filmler saat 20.30’da başlıyor.
KÖYDEN İNDİM ŞEHRE
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki SEKA Park K@bin etkinlikleri, birçok eğlencenin yanı sıra sinema keyfiyle devam ediyor. İlk olarak 3 Ağustos Cuma günü “Köyden İndim Şehre” filmiyle başlayan sinema keyfi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sinema keyfi her hafta Cuma günü akşamları SEKA Park K@bin’de, Yeşilçam’ın başyapıtları ile devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz