Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:28 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 11:30 TSİ )

K@bin’de sinema heyecanı başladı

SEKA Park’ta yer alan K@bin’de, cuma akşamları Yeşilçam filmleri izleniyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam’ın nostaljik filmlerini SEKA Park’ta bulunan K@bin’den vatandaşlarla buluşturuyor. Yaz ayları boyunca K@bin etkinlikleriyle çocuklar ve velilerinin yanında olan Büyükşehir, cuma akşamları Yeşilçam’ın başyapıt filmlerini LED ekrandan yayınlıyor. Her hafta cuma günü yayınlanan filmler saat 20.30’da başlıyor.

KÖYDEN İNDİM ŞEHRE

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki SEKA Park K@bin etkinlikleri, birçok eğlencenin yanı sıra sinema keyfiyle devam ediyor. İlk olarak 3 Ağustos Cuma günü “Köyden İndim Şehre” filmiyle başlayan sinema keyfi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sinema keyfi her hafta Cuma günü akşamları SEKA Park K@bin’de, Yeşilçam’ın başyapıtları ile devam edecek.

Bugün 11:28 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cengiz Kurtoğlu, Kocaeli'ye geliyor mask
Cengiz Kurtoğlu, Kocaeli'ye geliyor
İdo Tatlıses, Kocaeli'ye geliyor mask
İdo Tatlıses, Kocaeli'ye geliyor
Sagopa ve Kurtoğlu hayranları için söyleyecek mask
Sagopa ve Kurtoğlu hayranları için söyleyecek
Ormanya’yı sevdiler mask
Ormanya’yı sevdiler
K@bin’de sinema heyecanı başladı mask
K@bin’de sinema heyecanı başladı
Yeni müdürlere hoş geldin ziyareti mask
Yeni müdürlere hoş geldin ziyareti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Sevindik’e Kara damgası! mask
Sevindik’e Kara damgası!
Serinlemek için denize giren genç boğuldu mask
Serinlemek için denize giren genç boğuldu
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü mask
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var... mask
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var...
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

GALERİ

Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı! mask
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı!
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı mask
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı
Erken biten maç Kocaelispor'un! mask
Erken biten maç Kocaelispor'un!
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı! mask
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL