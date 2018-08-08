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Bugün 11:44 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 12:34 TSİ )

Kocaeli'nin acil yardım melekleri

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli İsmihan Alpaslan ve Nazlı Türkan Efe, kentin sokaklarında hem ambulans kullanıyor, hem de hastalara müdahale ederek hayat kurtarıyor.

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemenin ardından ambulanslarda paramedik ve acil tıp teknisyeni olarak görev yapanların da ambulans kullanmasına olanak tanındı. Bunun üzerine gerekli eğitimlerden geçen paramedik İsmihan Alparslan ve acil tıp teknisyeni Nazlı Türkan Efe, gerekli eğitimleri aldıktan sonra görevli oldukları ambulanslarda sürücülük de yapmaya başladı. Trafikte ambulans ile ilerlerken kadın olmaları nedeniyle sürücülerin kendilerine dikkatle baktığını, vakalara müdahaleye gittiklerinde ise hasta yakınlarının şaşırdığını söyleyen Alpaslan ve Efe, ambulans şoförlerinin erkek olmasına alışkın olan hasta yakınlarının kendilerine çoğu zaman 'ağabey' diye seslendiklerini söyledi.

AMBULANS KAZASI GEÇİRİNCE, SÜRÜŞ EĞİTİMİ ALMAYA KARAR VERDİ

Geçirdiği bir ambulans kazasının ardından ambulans sürüş eğitmeni olmaya karar verdiğini söyleyen paramedik İsmihan Alpaslan, "Açık söylemek gerekirse 112'de şoför olmak, benim için çok zor değil. Bu sevmekle alakalı bir durum. Vakalarda olay yerine gittiğimizde öncelikle ekip arkadaşlarımız olay yerine varıyor. Biz arkalarından takviye olarak devam ediyoruz. Ambulansı güvenli bir yere park edip hastaya müdahale için gidiyoruz. Daha sonra hastayı ambulansa beraber alarak hastaneye naklediyoruz. Çevrede bizi gören insanlar şaşırıyorlar. Bazı hasta yakınları hem şaşkınlık yaşıyor, hem de güvensizlik duyuyor. Onun dışında bir sorun yaşamıyoruz. 15 yıldır bu işin içerisindeyim. İlk başladığım süreç içerisinde zaten görev ve yetkilerimiz içinde olduğu için zorunlu olarak başladım. Ambulans kazası geçirdikten sonra da Ambulans sürüş teknikleri eğitmeni olmaya karar verdim. O günden beri bu işi yapıyorum" dedi.

HASTA YAKINLARI ŞAŞIRIYOR

Vakaya gittiklerinde kendisini ambulansın direksiyonunda gören hasta yakınlarının şaşırdığını söyleyen Nazlı Türkan Efe de, "Olay yerine gittiğimiz zaman vakaya ekibimizle beraber müdahale ediyoruz. Ekibimiz 3 kişiden oluşuyor. Ambulans sürücüsünün de sağlık personelinden oluşması büyük bir avantaj bence. Ben 10 seneye yakın bir süre arka kabinde acil tıp teknisyeni olarak çalıştım. Sonrasında sürücü olmaya karar verdim. İşin içinde olmak, çok büyük bir etken benim için. Trafikte insanların yol vermemesi bizi çok zorluyor ne yazık ki. Siren sesine biraz duyarsız kalıyorlar. Onun dışında bir sorun yaşamadık bu zamana kadar. Ama ilk görüşte insanlar biraz şaşırıyorlar. Önce bir tepki alıyoruz. Vakaya gittiğimiz zaman ön kabini görmüyorlar ilk bakışta. Benim başıma bir kaç defa geldi. 'Ağabey ağabey' diyorlar, sonra beni görünce, 'Aaa bayanmış' diyorlar" şeklinde konuştu. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney de, "Bizim sağlık sektöründe kadın-erkek ayrımı yok. Her meslekte, her cinsiyetten arkadaşımız var. Tabii 112 de bir ekip çalışması olduğu için acil tıp teknisyeni ve paramedik arkadaşlarımız yasal yetkileri çerçevesinde zaman zaman şoförlük yapabiliyorlar. Bazı ekiplerde ise sürekli olarak kadın şoförlerimiz var. Onlar da bu görevlerini başarıyla yerine getiriyorlar" diye konuştu.

Bugün 11:44 TSİ - Sağlık

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Yorumlar

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Dr Ersoy Kandemir - Canı gönülden iki bayan şöför arkadaşımızı da tebrik eder uğursuz fatmagillere örnek olmasını dilerim!!

Yanıtla . 0Beğen 08 Ağustos 11:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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