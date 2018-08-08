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İzmit’teki sinek salgını mecliste

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, İzmit’te son zamanlarda iyice artan sivrisinek salgınını ve Zika virüsü tehdidini meclise taşıdı.

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TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, son günlerde artan sivrisinekler yüzünden İzmitlilerin yaşadığı kâbusu ve Zika virüsü tehdidiyle ilgili soru işaretlerini hazırladığı soru önergesiyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya iletti.

ZİKA VİRÜSÜ VAR MI?

Artış gösteren sivrisinekler yüzünden İzmitlilerin tam bir kabus yaşadığını dile getiren CHP Milletvekili Hürriyet şunları kaydetti; “Sivrisinek ısırıkları bilinen sinek ısırığı semptomlarından farklılıklar göstermektedir. Şimdiye kadar kırmızı şişlik ve bir günde geçer şekilde bilinen sivrisinek ısırıkları bu yaz itibariyle yerini şişerek moraran ve günlerce geçmeyen enfeksiyonlara dönüşmüştür. Söz konusu bu sivrisinek ısırıkları yüzünden çoğu çocuk olmak üzere pek çok vatandaş hastanelik olmuştur. Sadece çıplak deriyi değil, kıyafet üzerinden dahi ısırabilen bu sivrisineklerin zika virüsü taşıdığı endişeleri yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenen ve Sağlık Tehditleri Erken Uyarı Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan raporda Kocaeli’den Orta Anadolu’ya yayılacağı belirtilen Zika virüsüne karşı alınan önlemler ise henüz bilinmemektedir”

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ilettiği sorular;

İzmit’te başlayan ve artarak devam eden sivrisinek baskınına karşı Bakanlığınız tarafından bir önlem alınacak mıdır?

Son dönemde adı geçen Zika virüsü İzmit’te bir tehdit unsuru oluşturmakta mıdır?

Sivrisinek enfeksiyonu sebebiyle İzmit’te hastanelere kaç vatandaş başvurmuştur?

Zika virüsüne karşı ne gibi önlemler alınacaktır?

Bugün 11:51 TSİ - Siyaset

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