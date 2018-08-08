Sivrisineklerle mücadelede bir ilginç bahane de Büyükşehir'den

Havaların yağışlı geçmesiyle üremek için uygun koşullar bulan sivrisineklere karşı Büyükşehir Belediyesi mücadelesini sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Vektör Mücadelesi Hizmeti kapsamında sivrisinek ve karasinek gibi vektör özelliği taşıyan ve insanlara hastalık bulaştırabilen canlılara yönelik ilaçlama çalışması yapılıyor.

21 EKİP 66 PERSONEL MÜCADELE YÜRÜTÜYOR

Bu canlıların üreme alanları olan kanal kanalet göl gölet dere rögar foseptik gibi yerlerde ilaçlama çalışmaları periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Nisan ayı itibari ile karasinek ve sivrisineğin üreme noktalarına uygulamalar yapmaya başlayan ekipler düzenli olarak ilaçlama takibi ve tekrarı yapıyorlar. Kocaeli genelinde 66 personelden oluşan 21 ekip sivrisinek mücadelesi yürütüyor.

HAYVAN YALAKLARININ ÇEVRESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sivrisinek üremelerinin önüne geçmek için vatandaşlara da görev düşüyor. Üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri kova bidon saksı altı atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi gerekiyor. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önüne geçilmesi de önem arz ediyor.