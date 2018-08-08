Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:28 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:47 TSİ )

Çenesuyu’nun aylık kirası 251 bin+KDV

Çenesuyu’nun 3 yılık kiralama ihalesi Derince Belediye Encümen salonunda yapıldı. Encümen Başkanı Muhsin Tüfekçi başkanlığında yapılan ihaleye Çenesuyu’nun işletmecisi Çenesuyu  A.Ş. girdi. Aylık muhammen bedel olan 250 bin fiyatına 251 bin+KDV fiyat veren Çenesuyu A.Ş. ihaleyi kazanan firma oldu.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Derince Belediyesine bağlı Çenesuyu fabrikasının 3 yıllığına kiralama ihalesi dün belediye encümen salonunda yapıldı. İhaleyi Encümen Başkanı Muhsin Tüfekçi, üyeler Fatma Akarsu (AKP Meclis üyesi), Özkan Demetgül (Mali Hizmetler Müdürü) Bülent Bahçeci (Emlak İstimlak Müdürü), Mine Karakuş (Yazı İşleri Müdür Vekili) katıldılar. İhale Çenesuyu’nun 3 yıllığına aylık 250 bin TL muhammen bedelle kiralanması için yapıldı.

İhaleye Çenesuyu A.Ş girdi

İhaleye tek firma olarak Çenesuyu’nu işleten Çenesuyu .A.Ş. firması katıldı. Firma adına  Mesul Müdür Sevinç Ayvaz, Teknik Müdür Kenan Kahveci katıldı. Kapalı zarf usulü ile yapılan ihalede  verilen teklif komisyon üyelerinin huzurunda açıldı. Aylık 250 bin muhammen bedel  biçilen Çenesuyu firmasına Çenesuyu A.Ş. aylık 251 bin +Kdv fiyat vererek ihaleyi kazandı. Komisyon Başkanı Muhsin Tüfekçi bir artış yapılmış bu yeterli dedi ve ihaleyi başkan onayına sunulmak üzere kapattı.

Bugün 12:28 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha... mask
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha...
Vatandaştan sivrisinekler ile mücadelede ilginç yöntem mask
Vatandaştan sivrisinekler ile mücadelede ilginç yöntem
Murat Biçer’i sevenleri uğurladı mask
Murat Biçer’i sevenleri uğurladı
Kordon sokak tırtıl istilası altında! mask
Kordon sokak tırtıl istilası altında!
Kurbanlıklara sıkı denetim mask
Kurbanlıklara sıkı denetim
Körfezin "yeşil" suları dalış tutkunlarını bekliyor mask
Körfezin "yeşil" suları dalış tutkunlarını bekliyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Sevindik’e Kara damgası! mask
Sevindik’e Kara damgası!
Serinlemek için denize giren genç boğuldu mask
Serinlemek için denize giren genç boğuldu
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü mask
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var... mask
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var...
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

GALERİ

Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı! mask
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı!
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı mask
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı
Erken biten maç Kocaelispor'un! mask
Erken biten maç Kocaelispor'un!
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı! mask
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL