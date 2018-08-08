Çenesuyu’nun aylık kirası 251 bin+KDV

Derince Belediyesine bağlı Çenesuyu fabrikasının 3 yıllığına kiralama ihalesi dün belediye encümen salonunda yapıldı. İhaleyi Encümen Başkanı Muhsin Tüfekçi, üyeler Fatma Akarsu (AKP Meclis üyesi), Özkan Demetgül (Mali Hizmetler Müdürü) Bülent Bahçeci (Emlak İstimlak Müdürü), Mine Karakuş (Yazı İşleri Müdür Vekili) katıldılar. İhale Çenesuyu’nun 3 yıllığına aylık 250 bin TL muhammen bedelle kiralanması için yapıldı.

İhaleye Çenesuyu A.Ş girdi

İhaleye tek firma olarak Çenesuyu’nu işleten Çenesuyu .A.Ş. firması katıldı. Firma adına Mesul Müdür Sevinç Ayvaz, Teknik Müdür Kenan Kahveci katıldı. Kapalı zarf usulü ile yapılan ihalede verilen teklif komisyon üyelerinin huzurunda açıldı. Aylık 250 bin muhammen bedel biçilen Çenesuyu firmasına Çenesuyu A.Ş. aylık 251 bin +Kdv fiyat vererek ihaleyi kazandı. Komisyon Başkanı Muhsin Tüfekçi bir artış yapılmış bu yeterli dedi ve ihaleyi başkan onayına sunulmak üzere kapattı.