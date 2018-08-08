İzmit ilçesine bağlı Dağköy'de muhtarlık yapan Özcan Gümüş, 6 aylıkken aldığı, bugün 1.500 kilogram olan ve dünyanın en değerli sığır ırkı olarak gösterilen Simental ırkı kurbanlık sığırını taliplisi olması halinde 35 bin TL'ye satacağını duyurdu. 800 kilogram et çıkması muhtemel olan hayvan için taliplilerin 0532 795 14 65 numaralı Özcan Gümüş ile irtibata geçebilirler.
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Ev peşinatı gibi kurbanlık!
Dağköy'de Muhtarı Özcan Gümüş, simental ırkı sığırını 35 bin TL'ye satılığa çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz