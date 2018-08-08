Ev peşinatı gibi kurbanlık!

İzmit ilçesine bağlı Dağköy'de muhtarlık yapan Özcan Gümüş, 6 aylıkken aldığı, bugün 1.500 kilogram olan ve dünyanın en değerli sığır ırkı olarak gösterilen Simental ırkı kurbanlık sığırını taliplisi olması halinde 35 bin TL'ye satacağını duyurdu. 800 kilogram et çıkması muhtemel olan hayvan için taliplilerin 0532 795 14 65 numaralı Özcan Gümüş ile irtibata geçebilirler.