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Kartepeli vatandaşın düğün isyanı!

Kartepe Eşme Mahallesi’nde oturan Ersin İslam isimli vatandaş evinin önündeki kafenin düğün salonu olarak kullanılmasından şikayetçi. Haftasonu sesten gürültüden duramadığını söyleyen vatandaş bu düğünlerin durdurulması için imza topladı.

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Eşme Mahallesi Sahil Sokak Numara 54 adresinde ikamet eden Ersin İslam isimli vatandaş, evinin önündeki çay bahçesinin belediye tarafından düğün salonuna çevrilmesine tepkili. Bu durumun son bulması için mahallesinde imza kampanyası düzenleyen İslam, 147 adet imzayla gerekli yerlere şikayette bulunduğunu ancak bir çözüm bulamadığını söylüyor. Üstüne üsttük söz konusu alanın üstünün kapatılması için çalışma başlatıldığını söyleyen Ersin İslam, “Böylelikle daha meşru bir düğün salonu oluşturuyorlar” dedi.

1'E KADAR DÜĞÜN

Ersin İslam, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri düğünlerin yapıldığı bu alanda 01.00’a kadar eğlenceler devam ediyor. Düğüne katılanlar evimizin dibinde alkol alıyor. Havai fişekler atılıyor. Bu durumdan çok rahatsızız. Konuyla alakalı olarak Büyükşehir’e gittim ilçe belediyesine gönderdiler. Belediyeye gittim başkan yardımcısıyla görüştüm. Durumu anlattım bana, “O bölgede oturan 3-4 kişisiniz tazen bu kadarına katlanacaksınız. Eşmeliler orada düğün yapmak istiyor” diye cevap verdi" diyerek çaresiz kaldıklarını belirtiyor.

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