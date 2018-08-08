Bre Mehmet Pehlivan, uyuyor musun? Senin için davullar çalıyor, duymuyor musun?

Kırkpınar’dan sonra Türkiye’nin en büyük yağlı güreş organizasyonu olarak kabul edilen Kurtdere yağlı güreşlerinin yarınki açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da katılacak. Yarın başlayacak 59.Kurtdere yağlı güreşlerine geçen yılın üstündeki bir sayıda pehlivanın katılması bekleniyor.

ATATÜRK’ÜN PEHLİVANI KURTDERELİ MEHMET PEHLİVAN…

Atatürk “Seni, cihanda büyük ün salmış bir Türk Pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim… ‘Ben, her güreşte akamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm’…Bu dediğini, en az, yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla, senden ve sözlerinden ne kadar memnun olduğumu anlarsın. Çoluk çocuğun için sana ufak bir armağan gönderiyorum. O, bu mektubumla beraberdir. Pehlivan ömrünün tam sağlıkla uzun sürmesini dilerim.”Demiştir Kurtdereli için… Bu sözlerle ödüllendirdiği, Balıkesir’in Karesi ilçesinin Kurtdere köyündeki Mehmet Pehlivan’a gönderdiği çekin karşılığını almak için gittiği bankada, parayı vermek için çeki almak isteyen memura: “-O çeki vermem, onun üstünde Atatürküm’ün resmi var” diyen cihan pehlivanının doduğu Karesi’nin Kurtdere köyünde, adına düzenlenen 59. Yağlı güreşler, yarın törenle başlıyor.

KAHVALTIYLA BAŞLAYACAK

Güreş Federasyonu Marmara Bölge sorumlusu Raşit Ataç yaptığı açıklamada, Kurtdereli Yağlı güreşlerinin başlangıcını tüm davetlilere sabah kahvaltısı ikram edeceklerini ve kahvaltıdan sonra topluca başlama törenine geçeceklerini söyledi.

BAKAN DA GELİYOR

Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına düzenlenen 59. Yağlı güreşlerini izlemek üzere Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğu, yarın Balıkesir’e gidecek ve törenlere katılacak.

YÜCEL YILMAZ: CİHAN PEHLİVANIMIZA VE ATA SPORMUZA SAHİP ÇIKIYORUZ

Güreşlerin hamisi Yücel Yılmaz ise “Cihan pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivanımıza ve ata sporumuza sahip çıkıyoruz. Bu sorumluluğun ve bize yüklemiş olduğu misyonun farkındayız. Bu topraklarda yetişmiş olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ı yine bu toprağın çocuklarına ve bu topraklarda yetişen genç sporcularımıza anlatmalı ve bu büyük pehlivan gibi tarihe damga vurmuş karakterler, ilk olarak yaşadıkları bölgenin insanları tarafından önemsenmeli,sahip çıkılmalı ve yaşatılmalıdır” dedi.

HEYECAN DORUKTA

Balıkesir’de heyecan dorukta. Kurtdereli yağlı güreşleri için Balıkesir’e gelen güreş severlerin çokluğu, otellerde yatak sıkıntısı yaratırken, esnaf durumdan memnun. Balıkesir’de güreşlere 1 gün kala oluşan yabancı kalabalığı hayli artmış durumda. Spor Bakanı ile birlikte geleceklerini bildiren Milletvekillerinin de katılımıyla Balıkesir’in tarihi günler yaşayacağını ifade edenler, durumdan memnun olduklarını söylerken, heyecanlarını gizleyemiyor.

YAŞAYAN EFSANELER DE GELİYOR…

Ata sporu Yağlı güreşe çok önem veren Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yarın başlayacak yağlı güreşler için Türkiye’nin tüm eski Başpehlivanlarını Kurtdere’ye davet ettiklerini açıkladı ve pehlivanlarının onur misafirleri olacağını söyledi. Başta Ahmet Taşçı olmak üzere, altın kemerli Hüseyin Çokal, Reşit Karabacak, Sabri Acar, Saffet Kayalı, Ramazan Börekçi, Mehmet Keçe Atak, İbrahim Gümüş (Magirus) davetliler arasındaki pehlivanlardan bazıları. Abdullah KARAGÖZ / Balıkesir

KURTDEREDE KİMLER BAŞPEHLİVAN OLDU?

Mustafa Yıldız (Akhisarlı Arap Mustafa-1981

Hüseyin Çokal (Denizli) 1982-1983

İbrahim Gümüş (Magirus) 1984-1985-1986

Saffet Kayalı 1987-1989

Recep Gürbüz (Ali Gürbüzün babası) 1988

Ahmet Taşçı: 1991-1992-1993-1994-1996-1997-2003

İrfan Şen (Sakarya) 1998

Kadir Ergin (Balıkesir) 1999-2000

Hasan Tuna(Antalya) 2001-2002

Ümit Balta-2004

Savaş Yıldırım (Erzurum) 2005

Gökhan Arıcı (Karamürsel ) 2006

Recep Kara (Ordu)2007

Ekrem Yavuz (Karamürsel) 2008

Hüseyin Şahinal (Samsun) 2009

Mehmet Yeşil Yeşil: 2011-2013

İsmail Balaban(Antalya) 2014

Orhan Okulu (Antalya) 2015-2016 ve 2017