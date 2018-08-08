Ateş yakıyor: 2-1

Kartepe futbol turnuvası 2. hafta maçları devam ederken, önceki gün, Arslanbey’de oynanması gereken 2 karşılaşmadan biri tatil oldu. Suadiye sahaya çıkmadı, hükmen yenik ilan edildi. Daha önce ligden Maşukiye ihraç olmuştu. Suadiye bir maça daha çıkmazsa, o da ihraç olacak. Suadiyespor yönetimi , maça bir saat kala, Kartepe Kupası Tertip Komitesi’ne telefon ederek, maça çakmayacaklarını haber verirken, 1 puanda kalan takımın C Grubundan çıkma şansı kalmadığı için maça çıkmadığı öğrenildi. Rakibi Sarımeşespor ise hükmen 3-0 kazanırken, ilk galibiyetini aldı. İkinci karşılaşmada ise 6 puanda ve lider durumda olan Köseköy Ateşspor ile ikinci sırada 3 puanı olan Arslanbey GB karşı karşıya geldi. Efsanenin geri döndüğünü ligde gösteren Köseköy Ateşspor, kupadaki maçını da 2-1 kazandı ve 9 puanla liderliğini sürdürdü. Ateşspor, son 8 takım arasına kalan ilk çeyrek finalist takım oldu.

ATTIKLARI GOLE SEVİNİRKEN GOL YEDİLER…

Arslanbey GB, ilk mağlubiyetini alırken 3 puanda kaldı. Maçın başından itibaren her iki takım da ilk yarıda yakaladığı gol pozisyonlarını gole çeviremedi. Devre 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan lider Köseköy Ateşspor, 60. dakikada Sinan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Gol sonrası, Köseköy Ateşspor gol sevincini yaşarken, hemen başlayan maçta ani atakta Arslanbey GB spor beraberlik golünü attı. 5 beş dakika sonra, günün başarılı ismi Sinan, 67. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Maç 2-1, Köseköy Ateşspor’un galibiyeti ile sona erdi. Köseköy Ateşspor bu galibiyetle Kartepe turnuvasında çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.

ARSLANBEY GBSPOR: 1 KÖSEKÖY ATEŞSPOR: 2

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Gökmen Ortak ***, Ebubekir Yalçın ***, Abdullah Balamir ***

ARSLANBEY GBSPOR: Oğuz **, Faruk ***, Ömer ** (Emirhan **), Barış **. Emre Aydın ** (İbrahim **), Abdülbaki ***, Emre Keskin **, Emir ***, Kenan **, Fatih Çelebi *** (Bahadır **), Hikmet ** (Samet **)

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: Samet *** (Emre **), Soner ***, A.Hamit ***, Emircan ***, Emirhan ***, Oğuzhan ***, Çetin ** (Mertcan **), Sakıp *** (Buğra **), Ekrem ***, Sinan ****, Recep ***

GOLLER: Sinan Dk.60-67 (Köseköy Ateşspor), Emir Dk.61(Arslanbey GB spor)