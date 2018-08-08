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Kurbanlıklara sıkı denetim

Derince’de bu yıl Kadırga Mesire Alanı'nda kurulan Kurban Pazarı’nda yer alan kurbanlıklar düzenli bir şekilde kontrol ediliyor.

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Bayram öncesi yoğun bir hareketliliğin yaşandığı Derince’deki kurban pazarı alanında bir yandan kurbanlıkların satışı gerçekleşirken diğer taraftan denetimler de sıkı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl Çınarlı Mahallesi’nin üst kısmında bulunan Kadırga Mesire Alanı’nda kurulan Kurban Pazarı’na sadece Derince’den değil, çevre ilçelerden de yoğun bir ilgi söz konusu. Kurban Bayramı yaklaşırken hareketliliğin arttığı bölgede yer alan yaklaşık 1500 büyükbaş ve 1200 küçükbaş hayvanın üçte birinin satışı ise tamamlandı.

VETERİNER DENETİMİ

Altyapı düzenlemesinin Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldığı Kurban Pazarı’nda Derince Belediyesi Veterineri Deniz Yayla da denetimler de bulunuyor. Pazara getirilen hayvanların kulak küpeleri, veteriner sağlık raporları, hayvan pasaportları ve genel sağlık durumları Veteriner Yayla tarafından incelenirken bugüne kadar yapılan kontrollerde her hangi bir sağlık sorununa ve eksikliğe rastlanmadığı ifade edildi.

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