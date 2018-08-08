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Körfezin "yeşil" suları dalış tutkunlarını bekliyor

Marmara Bölgesi'ndeki 71 dalış merkezinin 3'ünü barındıran İzmit Körfezi, güney sahillerine gitme fırsatı bulamayan dalış tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

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Marmara Bölgesi'ndeki 71 dalış merkezinin 3'ünü barındıran İzmit Körfezi, İstanbul'a yarım saatlik mesafede farklı deneyim yaşamak isteyen dalış tutkunlarına fırsat sunuyor. Akdeniz ve Ege'nin mavi suları gibi olmasa da genellikle yeşil renkteki körfez, her santimetrekaresinde hareketli yaşantısı, makro ölçekte canlılığıyla sualtı fotoğrafçılarına eşsiz çalışma alanı sağlıyor.

HER DALIŞTA AYRI KEŞİF İMKANI

İstanbul'a en yakın lokasyonda kentin kuzey aksında, Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'na kolay ulaşım imkanı bulunan Körfez ilçesi Hereke Şirinyalı Mahallesi'nde TSSF'ye bağlı Vatoz Dalış Merkezi de gece, gündüz dalışları, teknik dalış, kapalı devre ve sportif dalışlarla su altı meraklılarına her dalışta ayrı keşif imkanı tanıyor. Adını derinliklerindeki ve hemen her dalışta dalıcıları karşılayan vatoz balıklarından alan merkezin eğitmeni Ekrem Birol, aslında mimar olduğunu ancak meslek yorgunluğu, şehir hayatından uzaklaşmak isteğiyle çocukluğunun geçtiği, evi butik dalış merkezine dönüştürdüğünü söyledi.

7/24 VE 12 AY HİZMET VERİYORUZ

Birol, çeşitli sebeplerden dolayı İstanbul'dan çıkamayan, güney sahillerine gidemeyen dalış tutkunlarına önemli fırsatlar sunduklarını dile getirerek, "En büyük özelliğimiz, evimiz ve dalış merkezimiz bir arada. Bu sayede 7/24 ve 12 ay hizmet veriyoruz. Gece dalışları, gündüz dalışları, teknik dalış, kapalı devre, sportif dalışlar ve her seviyede eğitim veriyoruz, deneme dalışları yaptırıyoruz. Burada sular yeşil, güney gibi mavi değil ancak canlılık makro düzeyde çok iyidir. Sualtı fotoğrafçılarının yarışmalar öncesi antrenman yaptıkları, sıkça çalışma yaptıkları en uğrak yerlerden birisidir." diye konuştu.

Bugün 13:34 TSİ - Gündem

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