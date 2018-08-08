Başkan Doğan’dan çocuklara müjde

Şehirde büyük coşku yaratan festival için Kızıltepe’ye giden Başkan Doğan, festival öncesi ve sonrası şehirde ziyaretlerde bulundu. Kızıltepe sokaklarında herkesle kucaklaşan Doğan’a en yoğun ilgi gençlerden ve çocuklardan geldi.
EYLÜL’DE GELİYORLAR
Başkan Doğan yaptığı açıklamada, “Dünyanın, ülkemizin neresinde olursa olsun çocuk her zaman çocuktur. Onların mutlu olmaları bizim en büyük isteğimizdir. Kızıltepe’deki çocuklarımızı da şehrimizde ağırlamak, onları denizle buluşturmak ve keyifli birkaç gün geçirmelerini istedik. Eylül ayının ilk haftası onları şehrimizde misafir edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz