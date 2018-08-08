Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:35 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:36 TSİ )

Başkan Doğan’dan çocuklara müjde

10. Uluslararası Pişmaniye Festivali İçin Mardin Kızıltepe’ye giden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Mardin’deki çocukları Sarısu kampına götürme sözü verdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Şehirde büyük coşku yaratan festival için Kızıltepe’ye giden Başkan Doğan, festival öncesi ve sonrası şehirde ziyaretlerde bulundu.   Kızıltepe sokaklarında herkesle kucaklaşan Doğan’a en yoğun ilgi gençlerden ve çocuklardan geldi.

EYLÜL’DE GELİYORLAR

Başkan Doğan yaptığı açıklamada, “Dünyanın, ülkemizin neresinde olursa olsun çocuk her zaman çocuktur. Onların mutlu olmaları bizim en büyük isteğimizdir.  Kızıltepe’deki çocuklarımızı da şehrimizde ağırlamak, onları denizle buluşturmak ve keyifli birkaç gün geçirmelerini istedik.  Eylül ayının ilk haftası onları şehrimizde misafir edeceğiz” dedi.

Bugün 13:35 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha... mask
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha...
Vatandaştan sivrisinekler ile mücadelede ilginç yöntem mask
Vatandaştan sivrisinekler ile mücadelede ilginç yöntem
Murat Biçer’i sevenleri uğurladı mask
Murat Biçer’i sevenleri uğurladı
Kordon sokak tırtıl istilası altında! mask
Kordon sokak tırtıl istilası altında!
KYÖD için tebligat bekleniyor mask
KYÖD için tebligat bekleniyor
Körfez’de evde bakım için ARAÇ DESTEĞİ mask
Körfez’de evde bakım için ARAÇ DESTEĞİ
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Sevindik’e Kara damgası! mask
Sevindik’e Kara damgası!
Serinlemek için denize giren genç boğuldu mask
Serinlemek için denize giren genç boğuldu
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü mask
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var... mask
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var...
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

GALERİ

Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı! mask
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı!
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı mask
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı
Erken biten maç Kocaelispor'un! mask
Erken biten maç Kocaelispor'un!
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı! mask
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL