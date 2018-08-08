Artvinliler geziye gitti

8 gün sürecek olan gezi programında Artvin’in 8 ilçesi her gün gezilerek memleket özlemi giderilecek. Yolcuları ilçe terminalinden uğurlayan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, hayırlı yolculuklar diledi. Karamürsel Artvinliler Derneği Başkanı Şaban Yamak ve Senaiye Muhtarı Eyüp İlhan, Yıldırım’a teşekkür etti.