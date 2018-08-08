8 gün sürecek olan gezi programında Artvin’in 8 ilçesi her gün gezilerek memleket özlemi giderilecek. Yolcuları ilçe terminalinden uğurlayan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, hayırlı yolculuklar diledi. Karamürsel Artvinliler Derneği Başkanı Şaban Yamak ve Senaiye Muhtarı Eyüp İlhan, Yıldırım’a teşekkür etti.
Bugün 13:36 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:37 TSİ )
Artvinliler geziye gitti
Kocaeli Artvin Batum Havalisi Federasyon tarafından organize edilen Artvin gezi programına Karamürsel’den geniş katılım sağlandı.
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Bugün 13:36 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz