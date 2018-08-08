Baran, pikniğe katıldı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP Körfez İlçe Kuzey Mahallesi Teşkilatı’nın İlimtepe’de düzenlediği pikniğe katıldı, partililerle sohbet etti. 24 Haziran seçimlerinde Körfez’den Cumhurbaşkanı’na en güzel desteği sunmak için gece gündüz çalışan teşkilatlara teşekkürlerini tekrar ileten Başkan İsmail Baran, “Şimdi artık önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Milletimizin bu hedefler doğrultusunda kararlı bir şekilde yürüyebilmesini sağlayacak olan yine biziz” dedi.
BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Türkiye’nin AK Parti kadroları ile daha da yükseleceğini belirten Başkan Baran, “AK Parti millete tepeden bakan değil milletle birlikte olan halka hizmet etmek için gece gündüz çalışan kadrolara sahiptir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi yerel seçimlerde de ölçümüz, yüzde 50 oranında oya ulaşmaktır. Bunun için yine en büyük görev siz teşkilatlara düşüyor” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz