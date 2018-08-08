Baran, pikniğe katıldı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP Körfez İlçe Kuzey Mahallesi Teşkilatı’nın İlimtepe’de düzenlediği pikniğe katıldı, partililerle sohbet etti. 24 Haziran seçimlerinde Körfez’den Cumhurbaşkanı’na en güzel desteği sunmak için gece gündüz çalışan teşkilatlara teşekkürlerini tekrar ileten Başkan İsmail Baran, “Şimdi artık önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Milletimizin bu hedefler doğrultusunda kararlı bir şekilde yürüyebilmesini sağlayacak olan yine biziz” dedi.

BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Türkiye’nin AK Parti kadroları ile daha da yükseleceğini belirten Başkan Baran, “AK Parti millete tepeden bakan değil milletle birlikte olan halka hizmet etmek için gece gündüz çalışan kadrolara sahiptir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi yerel seçimlerde de ölçümüz, yüzde 50 oranında oya ulaşmaktır. Bunun için yine en büyük görev siz teşkilatlara düşüyor” ifadelerini kullandı.