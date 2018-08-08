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Gölcüklü kuyumcular ‘taksit’ istiyor

Gölcüklü kuyumcular, altın alışverişlerinde uygulamada olan 4 taksit imkanının kaldırılması kararını eleştirdi. Kararın sektörü olumsuz etkileyeceğini dile getiren kuyumcular, “Kararın aksine taksit sayısı artırılmalı” dedi.

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Altın alışverişinde vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan 4 taksit imkanının kaldırılması kentimizdeki kuyumcuların tepkisini çekti. Konu hakkında açıklama yapan Gölcüklü kuyumcular, alınan kararın altın piyasasını olumsuz etkileyeceğini, düğünlerde çeyrek altın takmak isteyenlerin bile altını taksitle almayı tercih ettiğini dile getirdi.

TAKSİT SAYISI ARTSIN

İlçede bulunan kuyumcular uygulama konusunda yeniden geri adım atılmasını beklediklerini, taksit imkanının kaldırılmasının sektör temsilcilerini çok zor durumda bırakacağını ve durumun vatandaşlara da olumsuz yansıyacağını ifade etti. Kuyumcular aynı zamanda taksit sayısının artırılması gerektiğini de ifade ettiler.

Mert Gold İşletmecisi İrfan Kesgin: “Vatandaş bile zarar görecek”

“Kuyumculara yapılan kredi kartına taksit imkanı iptal edilirse altın piyasası olumsuz etkilenir. Altının gramı 200 lirayı geçti ve en ince bir bilezik bile 1000-1500 lira arası değişiyor. Yani bir bilezik neredeyse asgari ücretle çalışan işçinin maaşı kadar. Çeyrek altın 336 lira oldu. Bu şartlarda zaten zor olan satışlarımızı daha da daha da zorlaştıracağımızı düşünüyoruz.”

4 TAKSİT UYGUNDU

“Daha önceden yapılan 9-10 taksit olayı suiistimal nedeniyle kaldırılmıştı. Fakat 4 taksit kuyumcular için de, vatandaş için de idealdi. Yakınlarının düğününe katılacaklar bile çeyrek altını taksitle almaşa başladılar. Şimdi taksit olayı kalkarsa insanlar bu yardımlaşmayı yapamayacak ya da zorlanacaklar. Bu nedenle kredi kartına taksit olayının kaldırılmasını istemiyoruz” dedi.

Nur Kuyumculuk Satış Sorumlusu Sait Aydoğdu: “Uygulanan taksit sayısı artırılmalı”

“Kuyumculuk piyasasında kredi kartına taksitin kaldırılması sektör temsilcileri için hiç iyi olmaz. Zaten altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sebebiyle insanlar kuyumcudan alışveriş yapmakta zorlanıyor. Vatandaşlar için bir tek çıkış yolu kredi kartı kalmıştı. Onu da sınırlandırırlarsa altın piyasası büyük zora düşer. Bir çeyrek altını bile 4 taksitle almaya gelen müşterilerimiz var.”

SAYISI ARTIRMALI

“Ayrıca nişan ve düğün alışverişi için gelecek aileleri de düşünmek gerekiyor. Bu durum aileler için sıkıntı yaratabilir. İnşallah bir an önce bu sıkıntılı durumdan vatandaşlarımız çok zarar görmeden çıkabilirler. Herkes taşın altına elini koysun diyorlar. Devletimizde bu konuda üstüne düşeni yapmalı ve kredi kartına taksit olayını iptal etmek yerine taksit sayısını artırmalı.”

Sarıoğlu Kuyumculuk Satış Sorumlusu Murat Engin: “Kuyumcuların işleri yarı yarışa düşecek”

“Şu anda nakit para ile altın alımı çok zor. Taksit imkanı insanların alım gücünü biraz daha kolaylaştırıyor. Biz taksitin kalkmasını değil, aksine 12 aya kadar uzaması gerektiğini düşünüyoruz. Taksit olayının kalkması vatandaşları da zora sokacaktır. Alım gücü azalacağı için altın piyasası da durumdan etkilenir. Nişan ve düğün alışverişine gelenler kredi kartına taksit imkanı olduğu için alışverişlerini daha rahat yapabilir.”

“İŞLER ÇOK ETKİLENİR”

“Taksit imkanı kalkarsa işler yara yarıya düşer. Bu da kuyumcuları olumsuz yönde etkiler. Bir dönem yine bu taksit olayını kaldırmışlardı ve altın piyasası sorunlu bir döneme girmişti. Sonrasında 4 taksit yapılmış ve piyasa buna olumlu karşılık vermişti. Şimdi yine taksitin kalkması piyasayı yine olumsuz etkileyecek. Bu nedenle biz taksit olayının kalkmasını istemiyoruz.”

Hanedan Kuyumculuk Satış Sorumlusu İbrahim Tuzcu: “3-6 ay taksit imkanı olmalı”

“Kuyumculuk sektöründen kredi kartına taksit olayının kaldırılması demek kuyumculuk piyasasını vurmak demektir. 4 yıl öncesinde yapılan 12 taksit olayının suistimal edilmesinden dolayı taksit imkanı kaldırılmış ve daha sonrasında bu durum 4 taksit olarak düzenlenmişti. nişan ve düğün gibi toplu alışverişlerde ailelerin ödeme kolaylığı açısından kredi kartına taksit imlanı sunması aileler kolaylıktı.”

“MUTLAKA TAKSİT OLMALI”

“Şimdi bu taksit imkanın kalkması ile birlikte ailelerde nişan ve düğünlerinde takmayı planladıkları takı miktarını düşürmek durumunda kalacak. Bu durum belki de aileler arasında gerginliğe sebep olabilecek. Haliyle kredi kartına taksit imkanın kaldırılması kuyumculuk sektörü için hiç iyi olmayacak. En azından 3 ile 6 ay arası bir taksit seçeneğinin olması gerekli” dedi.

Bugün 13:39 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

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avukat - biraz önce izmit kuyumcular çarşısından geçtim. İzmitin en büyük kuyumcularından biri olan GÜLAÇTI kuyumculuğun vitrinine baktım. içler acısı durumdaydı. vitrinini doldurmak için yapay çiçekler koymuş. heralde büyük sıkıntıda. dikkatli olmak lazım

Yanıtla . 0Beğen 08 Ağustos 14:22

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