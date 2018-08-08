Zeytinoğlu: Merkez Bankası devreye girmeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, son dönemde döviz kurlarında yaşanan yüksek artışın ‘acil önlem’ gerektirdiğini söyledi. Konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada Merkez Bankası’nın da sorunla ilgili devreye girmesi gerektiğini ifade eden Başkan Zeytinoğlu, TL’nin değer kaybının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek faizlerin artırılması önerisinde bulundu.

SANAYİCİ ETKİLENİYOR

Döviz kurlarındaki sıra dışı artışın kısa vadede önlenmesi gerektiğini vurgulayan, orta ve uzun vadede ise yapısal önlemlerle aynı sorunun tekrarlanmamasına çalışılması gerektiğine işaret eden Zeytinoğlu; sanayicilerin ithal girdi bağımlılığı nedeniyle maliyet artışı yaşadığını, bunu da ürün fiyatlarına yansıtamadığını söyledi.

MALİYETLER ARTTI

Özellikle dolar kurundaki yükselişin devam ederek tarihi zirveyi aşmasının acil önlem zorunluluğunu ortaya koyduğunu söyleyen Zeytinoğlu, şöyle konuştu: “Merkez Bankası’nın TL'yi desteklemek için adım atması gerekiyor. Muhtemelen faiz artırılması gerekiyor. Böylece, Türk Lirası’nın değer kazanmasıyla kur yükselişinden kaynaklı maliyet artışlarının da önüne geçilebilecek.”

YATIRIMCI ÇÖZÜMÜ

Zeytinoğlu imalat sanayinin büyük ölçüde ithal girdiye bağlı olduğunu da kaydeden Zeytinoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kur artışıyla hammadde ve üretim maliyetleri de arttı. Buna karşılık bu yükseliş piyasalara yansıtılamıyor. Dolayısıyla dolar kurundaki yukarı yönlü seyir sanayicilerimiz açısından memnuniyetsizlik oluşturuyor.” Zeytinoğlu, ülkemizin dış yatırımcılar açısından tercih edilip, yabancı sermayenin katkısıyla kurdaki sıçramalardan etkilenilmesinin önüne geçilebileceğini belirtti.