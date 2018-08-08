Kılıç: Emeklilerden ilaç katılım ücreti alınmasın

Şube başkanı Kılıç, konu hakkında yaptıkları açıklamada emeklilerin önemli bir bölümünün kronik hasta ve düzenli ilaç kullanmaları gerektiğini ifade etti.

“ZATEN MAAŞLARI AZ”

Emeklilerin az bir maaş aldıklarını ifade eden Kılıç, “Raporlu olup da ilaç kullanan emeklilerden bile eczanelerde bir şeylerden ücret çıkartıp 50-60 lira talep alınıyor. Biz artık emeklilerin bu haklardan tamamen ücretsiz yararlanmasını istiyoruz. Emeklilerin çoğu bu kesilen ücretlerden dolayı bize şikayet ediyorlar. Biz de bu paraların kaldırılması için çalışacağız” dedi.