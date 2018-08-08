İş dünyasının sihirli formülü; franchise

Hizmet sektörünün büyümesine paralel olarak franchise sistemi de hızla yaygınlaşmaya başladı ve büyüme dalgası tüm dünyada olumlu algılandı. Bilindiği üzere günümüzde franchise, sağlam bir iş sahibi olmanın sihirli formülü olarak algılanıyor. Bu nedenle tüm dünyada franchise sistemi ve düzenlenen franchise fuarları tek sektöre hitap etmiyor ve sistem ile entegre 60’dan fazla iş kolu bulunuyor.