Hizmet sektörünün büyümesine paralel olarak franchise sistemi de hızla yaygınlaşmaya başladı ve büyüme dalgası tüm dünyada olumlu algılandı. Bilindiği üzere günümüzde franchise, sağlam bir iş sahibi olmanın sihirli formülü olarak algılanıyor. Bu nedenle tüm dünyada franchise sistemi ve düzenlenen franchise fuarları tek sektöre hitap etmiyor ve sistem ile entegre 60’dan fazla iş kolu bulunuyor.
Bugün 13:51 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:53 TSİ )
İş dünyasının sihirli formülü; franchise
Son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hizmet sektörü çok hızlı bir şekilde büyüme gösterdi.
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Bugün 13:51 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz